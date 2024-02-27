https://ria.ru/20240227/moskva-1929802218.html

Цифровые проекты Москвы представят на выставке "Россия"

Цифровые проекты Москвы представят на выставке "Россия" - РИА Новости, 27.02.2024

Цифровые проекты Москвы представят на выставке "Россия"

Цифровые проекты Москвы представят в пространстве столицы на выставке "Россия", посетителей ждут тематические интерактивы, мастер-классы по программированию и... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:34

2024-02-27T15:34

2024-02-27T15:34

выставка-форум "россия"

технологии

москва

наталья сергунина

илья авербух

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Цифровые проекты Москвы представят в пространстве столицы на выставке "Россия", посетителей ждут тематические интерактивы, мастер-классы по программированию и робототехнике, встречи с экспертами отрасли и многое другое, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий. "Сегодня миллионы москвичей решают повседневные вопросы с помощью цифровых продуктов и сервисов. Лучшие разработки наших специалистов будут представлены на выставке "Россия". Ближайшие две недели в пространстве столицы посвятят современным технологиям и возможностям умного города. Посетителей ждут тематические интерактивы, мастер-классы по программированию и робототехнике, встречи с экспертами отрасли и многое другое", - цитируют в сообщении заммэра Москвы Наталью Сергунину. Отмечается, что в рамках экспозиции состоится премьера нового VR-фильма, созданного специально к форуму. Картина расскажет о ключевых достопримечательностях и объектах культурного наследия, расположенных на территории ВДНХ. Кроме того, в Международный женский день, 8 марта, в пространстве Москвы пройдет встреча с заслуженным мастером спорта Ильей Авербухом. Дополняется, что программа, посвященная цифровым решениям и сервисам столицы, продлится до 10 марта.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, москва, наталья сергунина, илья авербух