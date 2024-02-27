https://ria.ru/20240227/moshenniki-1929677343.html

Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами россиян

Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами россиян - РИА Новости, 27.02.2024

Стало известно, как мошенники могут управлять телефонами россиян

Мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для того, чтобы красть деньги со счета, но и для того, чтобы дистанционно управлять... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T02:37

2024-02-27T02:37

2024-02-27T03:15

общество

технологии

россия

мошенничество

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Мошенники могут использовать поддельные банковские приложения не только для того, чтобы красть деньги со счета, но и для того, чтобы дистанционно управлять смартфоном - например, для вымогания денег у знакомых жертвы или для DDoS-атак, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. "При скачивании поддельного банковского приложения мошенники могут получить доступ не только к вашим финансам, но и к управлению самим телефоном. Его могут использовать для вымогания средств у ваших знакомых и даже использовать для DDoS-атак на других пользователей", — сказал Морев.Он отметил, что очень часто злоумышленники пишут в социальных сетях от лица якобы официальных сообществ банков, поставив такую же аватарку и название. "В большинстве случаев злоумышленники присылают сообщения от лица банка с призывом срочно скачать или обновить мобильный банк, перейдя по ссылке. Если вам пришло такое сообщение в социальных сетях, обязательно проверьте, что в профиле есть значок верификации — галочка рядом с названием сообщества. Если ее нет или вам пишут с незнакомого номера, то это мошенники. Заблокируйте их и сообщите об этом представителям банка", — добавил эксперт. Поддельные приложения можно встретить и скачать из разных источников - на подозрительных сайтах, в каналах в мессенджерах, в рекламе внутри других приложений. Их отличают неверные символы и значки в названии приложения, несоответствие фирменным логотипам и дизайну оригинала, странный функционал и некачественные иллюстрации. "Последствия от использования таких приложений могут быть самыми разными: от потери средств до поломки телефона. Главное правило, как не стать жертвой мошенников - скачивать приложения из проверенных источников", — отметил Морев. Если такая программа уже попала на устройство, не нужно давать ей доступ к системным функциям. К таким относятся чтение SMS или просмотр контактов. Эксперт советует удалить ее, запустить сканирование антивирусом, сменить все пароли и связаться с банком для перевыпуска карт.

https://ria.ru/20240214/nalichnye-1927243953.html

https://ria.ru/20240202/moshenniki-1924953017.html

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общество, технологии, россия, мошенничество