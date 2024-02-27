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В Молдавии заявили, что ни один дрон не пересекал территорию республики - РИА Новости, 27.02.2024
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00:41 27.02.2024 (обновлено: 00:52 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/moldaviya-1929670345.html
В Молдавии заявили, что ни один дрон не пересекал территорию республики
В Молдавии заявили, что ни один дрон не пересекал территорию республики - РИА Новости, 27.02.2024
В Молдавии заявили, что ни один дрон не пересекал территорию республики
Миноброны Молдавии заявило, что ни один дрон не пересекал территорию республики. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T00:41
2024-02-27T00:52
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КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Миноброны Молдавии заявило, что ни один дрон не пересекал территорию республики. Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о том, что летевшие дроны над Одесской области сбились с курса и направились в сторону молдавской границы. "В отношении предполагаемого риска проникновения дрона на территорию Республики Молдова сообщаем, что ни один дрон, запущенный Российской Федерацией сегодня (26 февраля - ред.) вечером в Украине, не пересекал территорию Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны. Уточняется, что украинская сторона подтвердила минобороны Молдавии, что все беспилотники, запущенные до сих пор над Одесской областью, уничтожены или заблокированы средствами ПВО Украины. Пограничная полиция Молдавии сообщила 11 февраля, что в районе Вулканешты на юге республики у границы с Украиной были обнаружены обломки беспилотника. Ситуация повторилась 17 февраля. Минобороны страны сообщило, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить беспилотник. Погранполиция Молдавии сообщила 19 февраля, что намерена закупить больше дронов для контроля за пограничной зоной, а также средства для их уничтожения, чтобы бороться с беспилотниками, которые используются для контрабанды. На сегодняшний день погранполиция республики использует 60 дронов. Дополнительная техника позволит увеличить радиус контролируемой территории и компенсировать нехватку кадров.
https://ria.ru/20230926/drony-1898654302.html
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в мире, молдавия, украина, одесская область
В мире, Молдавия, Украина, Одесская область
В Молдавии заявили, что ни один дрон не пересекал территорию республики

Минобороны Молдавии: ни один дрон не пересекал территорию республики

© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren SilverthorneБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : U.S. Air Force photo by Senior Airman Lauren Silverthorne
БПЛА. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 фев – РИА Новости. Миноброны Молдавии заявило, что ни один дрон не пересекал территорию республики.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о том, что летевшие дроны над Одесской области сбились с курса и направились в сторону молдавской границы.
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"В отношении предполагаемого риска проникновения дрона на территорию Республики Молдова сообщаем, что ни один дрон, запущенный Российской Федерацией сегодня (26 февраля - ред.) вечером в Украине, не пересекал территорию Республики Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.
Уточняется, что украинская сторона подтвердила минобороны Молдавии, что все беспилотники, запущенные до сих пор над Одесской областью, уничтожены или заблокированы средствами ПВО Украины.
Пограничная полиция Молдавии сообщила 11 февраля, что в районе Вулканешты на юге республики у границы с Украиной были обнаружены обломки беспилотника. Ситуация повторилась 17 февраля. Минобороны страны сообщило, что радар, закупленный Молдавией у Франции за 14,5 миллиона евро, не смог обнаружить беспилотник.
Погранполиция Молдавии сообщила 19 февраля, что намерена закупить больше дронов для контроля за пограничной зоной, а также средства для их уничтожения, чтобы бороться с беспилотниками, которые используются для контрабанды. На сегодняшний день погранполиция республики использует 60 дронов. Дополнительная техника позволит увеличить радиус контролируемой территории и компенсировать нехватку кадров.
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