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Матушкин: на Тамбовщине разработан комплекс мер поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2024
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Тамбовская область
 
12:27 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/mery-1929742884.html
Матушкин: на Тамбовщине разработан комплекс мер поддержки бойцов СВО
Матушкин: на Тамбовщине разработан комплекс мер поддержки бойцов СВО - РИА Новости, 27.02.2024
Матушкин: на Тамбовщине разработан комплекс мер поддержки бойцов СВО
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин заявил, что на территории субъекта разработан комплекс мер поддержки людей, которые сейчас находятся в... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T12:27
2024-02-27T12:27
тамбовская область
тамбовская область
тамбовская областная дума
россия
евгений матушкин глава тамбовской облдумы
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин заявил, что на территории субъекта разработан комплекс мер поддержки людей, которые сейчас находятся в зоне СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Лица, проходящие военную службу по мобилизации или по призыву и заключившие контракт о прохождении военной службы, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. На единовременную денежную выплату имеют право и граждане, не служившие ранее, но решившие заключить контракт о военной службе. Единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей полагается военнослужащим и лицам, проходящим военную службу и получившим ранения или увечья при выполнении задач в ходе специальной военной операции. И, конечно же, мы не оставляем без поддержки семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, – в таком случае члены семьи имеют право на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба Матушкина. Он добавил, что на Тамбовщине также принят ряд законов, касающихся предоставления льгот по газификации жилья, предоставления бесплатно в собственность земельного участка, освобождения от уплаты транспортного налога, права на бесплатную юридическую помощь для участников СВО и членов их семей. По информации пресс-службы, депутаты, помимо законодательных мер поддержки, постоянно откликаются на просьбы о помощи от бойцов, своих земляков, которые участвуют в СВО. В помощь бойцам депутаты каждый месяц собирают личные средства. Для российских военных депутатами областной думы во главе с Матушкиным приобретались необходимые спецсредства, автомобиль, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения. Многие депутаты регулярно приезжают с гуманитарным грузом в зону СВО. Также бойцам на передовую доставляли выпущенный областным парламентом совместно с региональным отделением Союза писателей России сборник литературных произведений о героях СВО. Очередная просьба от бойцов помочь в приобретении необходимого для выполнения боевых задач оборудования не осталась без ответа. К депутатам фракции обратились военнослужащие одной из воинских частей Тамбовской области с просьбой помочь в приобретении оборудования, которое нужно для обустройства жилья участников СВО в полевых условиях и ремонта автомобильной техники. Депутаты во главе с председателем регионального парламента приобрели на личные средства все необходимое - дизельный генератор, сварочный аппарат, бензопилу, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники и другое оснащение. Передали бойцам оборудование в стенах регионального парламента заместитель председателя областной думы Юрий Плужников вместе с депутатами. По словам Матушкина, сейчас это дело первостепенной важности.
https://ria.ru/20231213/oblduma-1915648047.html
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тамбовская область, тамбовская областная дума, россия, евгений матушкин глава тамбовской облдумы
Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Россия, Евгений Матушкин глава Тамбовской облдумы

Матушкин: на Тамбовщине разработан комплекс мер поддержки бойцов СВО

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин заявил, что на территории субъекта разработан комплекс мер поддержки людей, которые сейчас находятся в зоне СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Лица, проходящие военную службу по мобилизации или по призыву и заключившие контракт о прохождении военной службы, получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. На единовременную денежную выплату имеют право и граждане, не служившие ранее, но решившие заключить контракт о военной службе. Единовременная денежная выплата в размере 500 тысяч рублей полагается военнослужащим и лицам, проходящим военную службу и получившим ранения или увечья при выполнении задач в ходе специальной военной операции. И, конечно же, мы не оставляем без поддержки семьи военнослужащих, погибших в ходе спецоперации, – в таком случае члены семьи имеют право на единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей", - цитирует пресс-служба Матушкина.
Он добавил, что на Тамбовщине также принят ряд законов, касающихся предоставления льгот по газификации жилья, предоставления бесплатно в собственность земельного участка, освобождения от уплаты транспортного налога, права на бесплатную юридическую помощь для участников СВО и членов их семей.
По информации пресс-службы, депутаты, помимо законодательных мер поддержки, постоянно откликаются на просьбы о помощи от бойцов, своих земляков, которые участвуют в СВО. В помощь бойцам депутаты каждый месяц собирают личные средства.
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Матушкин: тамбовская Дума передала бойцам в зону СВО оборудование и книги
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Для российских военных депутатами областной думы во главе с Матушкиным приобретались необходимые спецсредства, автомобиль, квадрокоптеры, противодроновые ружья, оборудование для установки систем видеонаблюдения. Многие депутаты регулярно приезжают с гуманитарным грузом в зону СВО. Также бойцам на передовую доставляли выпущенный областным парламентом совместно с региональным отделением Союза писателей России сборник литературных произведений о героях СВО.
Очередная просьба от бойцов помочь в приобретении необходимого для выполнения боевых задач оборудования не осталась без ответа. К депутатам фракции обратились военнослужащие одной из воинских частей Тамбовской области с просьбой помочь в приобретении оборудования, которое нужно для обустройства жилья участников СВО в полевых условиях и ремонта автомобильной техники.
Депутаты во главе с председателем регионального парламента приобрели на личные средства все необходимое - дизельный генератор, сварочный аппарат, бензопилу, аккумуляторы, инструменты для ремонта автомобильной техники и другое оснащение. Передали бойцам оборудование в стенах регионального парламента заместитель председателя областной думы Юрий Плужников вместе с депутатами. По словам Матушкина, сейчас это дело первостепенной важности.
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Тамбовская областьТамбовская областьТамбовская областная ДумаРоссияЕвгений Матушкин глава Тамбовской облдумы
 
 
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