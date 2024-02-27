Рейтинг@Mail.ru
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:22 27.02.2024 (обновлено: 18:07 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/medveditsa-1929815975.html
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт - РИА Новости, 27.02.2024
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт
Белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт в День полярного медведя, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:22
2024-02-27T18:07
хорошие новости
общество
москва
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929826714_0:256:1100:875_1920x0_80_0_0_c0b9159ebc3441eaaa2fa0373ee059b3.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт в День полярного медведя, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка."Мы поздравили нашу белую медведицу Айку с Международным днем полярного медведя. Киперы "испекли" ей торт из снега, приправив рыбой, фруктами и ягодным сиропом", — рассказали в зоосаде. Сотрудники зоопарка надеются, что подарок пришелся Айке по душе.Еще для медведицы приготовили ледяной торт с рыбой и запустили в ее бассейн живого карпа. Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в декабре 2020-го. В апреле прошлого года ее привезли в Москву по программе сохранения популяции белых медведей под эгидой Союза зоопарков и аквариумов России.
https://ria.ru/20240224/panda-1929255964.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929826714_0:153:1100:978_1920x0_80_0_0_285200a1ca81035cb45f5aa33048125e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт

В Московском зоопарке белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт

© Московский зоопарк/TelegramБелая медведица по кличке Айка в Московском зоопарке
Белая медведица по кличке Айка в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/Telegram
Белая медведица по кличке Айка в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт в День полярного медведя, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
"Мы поздравили нашу белую медведицу Айку с Международным днем полярного медведя. Киперы "испекли" ей торт из снега, приправив рыбой, фруктами и ягодным сиропом", — рассказали в зоосаде.
Сотрудники зоопарка надеются, что подарок пришелся Айке по душе.
Еще для медведицы приготовили ледяной торт с рыбой и запустили в ее бассейн живого карпа.
Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в декабре 2020-го. В апреле прошлого года ее привезли в Москву по программе сохранения популяции белых медведей под эгидой Союза зоопарков и аквариумов России.
Панда Катюша получила свою первую морковку - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнилось шесть месяцев
24 февраля, 11:18
 
Хорошие новостиОбществоМоскваМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала