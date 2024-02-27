https://ria.ru/20240227/medveditsa-1929815975.html

Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт

Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт - РИА Новости, 27.02.2024

Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт

Белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт в День полярного медведя, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:22

2024-02-27T16:22

2024-02-27T18:07

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт в День полярного медведя, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка."Мы поздравили нашу белую медведицу Айку с Международным днем полярного медведя. Киперы "испекли" ей торт из снега, приправив рыбой, фруктами и ягодным сиропом", — рассказали в зоосаде. Сотрудники зоопарка надеются, что подарок пришелся Айке по душе.Еще для медведицы приготовили ледяной торт с рыбой и запустили в ее бассейн живого карпа. Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в декабре 2020-го. В апреле прошлого года ее привезли в Москву по программе сохранения популяции белых медведей под эгидой Союза зоопарков и аквариумов России.

https://ria.ru/20240224/panda-1929255964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московский зоопарк