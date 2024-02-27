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Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт - РИА Новости, 27.02.2024
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт
Белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт в День полярного медведя, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:22
2024-02-27T16:22
2024-02-27T18:07
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт в День полярного медведя, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка."Мы поздравили нашу белую медведицу Айку с Международным днем полярного медведя. Киперы "испекли" ей торт из снега, приправив рыбой, фруктами и ягодным сиропом", — рассказали в зоосаде. Сотрудники зоопарка надеются, что подарок пришелся Айке по душе.Еще для медведицы приготовили ледяной торт с рыбой и запустили в ее бассейн живого карпа. Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в декабре 2020-го. В апреле прошлого года ее привезли в Москву по программе сохранения популяции белых медведей под эгидой Союза зоопарков и аквариумов России.
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РИА Новости
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общество, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк
Белой медведице Айке из Московского зоопарка подарили необычный торт
В Московском зоопарке белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Белой медведице Айке подарили рыбно-фруктово-ягодный торт в День полярного медведя, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка.
"Мы поздравили нашу белую медведицу Айку с Международным днем полярного медведя. Киперы "испекли" ей торт из снега, приправив рыбой, фруктами и ягодным сиропом", — рассказали в зоосаде.
Сотрудники зоопарка надеются, что подарок пришелся Айке по душе.
Еще для медведицы приготовили ледяной торт с рыбой и запустили в ее бассейн живого карпа.
Айка родилась в зоопарке Ростова-на-Дону в декабре 2020-го. В апреле прошлого года ее привезли в Москву по программе сохранения популяции белых медведей под эгидой Союза зоопарков и аквариумов России.
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