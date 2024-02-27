https://ria.ru/20240227/makron-1929797643.html

СМИ: Макрон хотел заполнить вакуум словами об отправке солдат на Украину

СМИ: Макрон хотел заполнить вакуум словами об отправке солдат на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

СМИ: Макрон хотел заполнить вакуум словами об отправке солдат на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о возможной отправке французских сил на Украину хотел заполнить вакуум в западной поддержке, пишет издание... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:17

2024-02-27T15:17

2024-02-27T15:17

россия

украина

франция

эммануэль макрон

габриэль атталь

константин гаврилов

евросоюз

нато

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением о возможной отправке французских сил на Украину хотел заполнить вакуум в западной поддержке, пишет издание Politico. По его мнению, Франция претендует на лидерство в "украинском альянсе". "Пока США не участвуют в деятельности, речь Макрона была четко нацелена на заполнение вакуума в лидерстве, во время которого западная поддержка Киева застопорилась", - пишет издание. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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россия, украина, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, константин гаврилов, евросоюз, нато, в мире