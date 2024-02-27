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В ГД назвали слова Макрона об отправке войск на Украину местью за унижение - РИА Новости, 27.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 27.02.2024 (обновлено: 15:09 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/makron-1929788977.html
В ГД назвали слова Макрона об отправке войск на Украину местью за унижение
В ГД назвали слова Макрона об отправке войск на Украину местью за унижение - РИА Новости, 27.02.2024
В ГД назвали слова Макрона об отправке войск на Украину местью за унижение
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку солдат стран ЕС на Украину,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:47
2024-02-27T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку солдат стран ЕС на Украину, местью французскому народу за свое унижение. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск в официальной манере на Украину, консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "Здесь вопрос к компетенции и ответственности Макрона как политика. Ведь Макрон сам бегает как заяц по всей стране от недовольных принимаемыми им решениями французов. Видимо, теперь своими безумными заявлениями и страшилками о войне он хочет отомстить за свои унижения не поддерживающему и отторгающему его французскому обществу", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, складывается впечатление, что Макрон целенаправленно стремится погрузить Францию в огненный хаос войны и забвения. Слова Макрона осудили все политические силы во Франции, включая глав партий республиканцев и социалистов Эрика Сьотти и Оливье Вора, лидера фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. Ранее французский сенатор Алан Упер, депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян и французская партия "Патриоты" подали в Государственный совет Франции, являющийся высшей судебной инстанцией по административным делам, прошение о рассмотрении законности подписания соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, михаил шеремет, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО
В ГД назвали слова Макрона об отправке войск на Украину местью за унижение

Шеремет: говоря об отправке войск на Украину, Макрон мстит французам за унижение

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку солдат стран ЕС на Украину, местью французскому народу за свое унижение.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск в официальной манере на Украину, консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
Вчера, 13:41
"Здесь вопрос к компетенции и ответственности Макрона как политика. Ведь Макрон сам бегает как заяц по всей стране от недовольных принимаемыми им решениями французов. Видимо, теперь своими безумными заявлениями и страшилками о войне он хочет отомстить за свои унижения не поддерживающему и отторгающему его французскому обществу", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, складывается впечатление, что Макрон целенаправленно стремится погрузить Францию в огненный хаос войны и забвения.
Слова Макрона осудили все политические силы во Франции, включая глав партий республиканцев и социалистов Эрика Сьотти и Оливье Вора, лидера фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь на открытии конференции в поддержку Украины с европейскими лидерами в Елисейском президентском дворце в Париже. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Премьер Словакии рассказал, что его удивило на конференции по Украине
Вчера, 10:37
Ранее французский сенатор Алан Упер, депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян и французская партия "Патриоты" подали в Государственный совет Франции, являющийся высшей судебной инстанцией по административным делам, прошение о рассмотрении законности подписания соглашения о безопасности между Парижем и Киевом.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
Вчера, 14:07
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронМихаил ШереметГосдума РФНАТО
 
 
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