https://ria.ru/20240227/makron-1929788977.html

В ГД назвали слова Макрона об отправке войск на Украину местью за унижение

В ГД назвали слова Макрона об отправке войск на Украину местью за унижение - РИА Новости, 27.02.2024

В ГД назвали слова Макрона об отправке войск на Украину местью за унижение

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку солдат стран ЕС на Украину,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:47

2024-02-27T14:47

2024-02-27T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

франция

эммануэль макрон

михаил шеремет

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913912504_236:46:2628:1392_1920x0_80_0_0_6f7f2662e484da4295f9d8e88466c375.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку солдат стран ЕС на Украину, местью французскому народу за свое унижение. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки сухопутных войск в официальной манере на Украину, консенсус пока не достигнут, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено". "Здесь вопрос к компетенции и ответственности Макрона как политика. Ведь Макрон сам бегает как заяц по всей стране от недовольных принимаемыми им решениями французов. Видимо, теперь своими безумными заявлениями и страшилками о войне он хочет отомстить за свои унижения не поддерживающему и отторгающему его французскому обществу", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, складывается впечатление, что Макрон целенаправленно стремится погрузить Францию в огненный хаос войны и забвения. Слова Макрона осудили все политические силы во Франции, включая глав партий республиканцев и социалистов Эрика Сьотти и Оливье Вора, лидера фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и основателя левой партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. Ранее французский сенатор Алан Упер, депутат Национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян и французская партия "Патриоты" подали в Государственный совет Франции, являющийся высшей судебной инстанцией по административным делам, прошение о рассмотрении законности подписания соглашения о безопасности между Парижем и Киевом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/fitso-1929710477.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

россия

украина

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, михаил шеремет, госдума рф, нато