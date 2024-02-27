https://ria.ru/20240227/makron-1929750590.html

На Украине неожиданно отреагировали на слова Макрона об отправке войск

На Украине неожиданно отреагировали на слова Макрона об отправке войск - РИА Новости, 27.02.2024

На Украине неожиданно отреагировали на слова Макрона об отправке войск

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину говорит о скором крахе ВСУ, пишет издание "Страна.ua". По мнению издания,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T12:57

2024-02-27T12:57

2024-02-27T13:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину говорит о скором крахе ВСУ, пишет издание "Страна.ua". По мнению издания, заявление французского лидера может иметь два возможных объяснения. "Ситуация на фронте для украинской армии настолько тяжелая (в том числе и по личному составу), что без прямой поддержки войск НАТО удержать оборону ВСУ не смогут. Потому альянс и европейские страны обсуждают крайние меры в виде отправки своих армий на Украину", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в таком случае заявление Макрона выглядит как попытка прозондировать реакцию европейской общественности и России на такую возможность. Другое возможное объяснение – блеф со стороны Макрона. "С одной стороны, с целью поддержать боевых дух в Украине, продемонстрировав готовность на самые решительные шаги. С другой стороны – побудить европейское общественное мнение согласиться с необходимостью увеличения военных расходов и помощи Украине с аргументом "иначе нам с Россией придется воевать самим", — отмечает "Страна.ua". При этом реакция общественности в Европе может оказаться и противоположной, потому что перспектива прямого столкновения с Россией с угрозой ядерного конфликта может увеличить число сторонников скорейшего прекращение войны на Украине, заключило издание. Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли. Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929730809.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929700978.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, россия, вооруженные силы украины, нато, франция