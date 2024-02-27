На Украине неожиданно отреагировали на слова Макрона об отправке войск
"Страна.ua": заявление Макрона о военных НАТО на Украине говорит о крахе ВСУ
© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину говорит о скором крахе ВСУ, пишет издание "Страна.ua".
По мнению издания, заявление французского лидера может иметь два возможных объяснения.
По мнению издания, заявление французского лидера может иметь два возможных объяснения.
"Ситуация на фронте для украинской армии настолько тяжелая (в том числе и по личному составу), что без прямой поддержки войск НАТО удержать оборону ВСУ не смогут. Потому альянс и европейские страны обсуждают крайние меры в виде отправки своих армий на Украину", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в таком случае заявление Макрона выглядит как попытка прозондировать реакцию европейской общественности и России на такую возможность.
Другое возможное объяснение – блеф со стороны Макрона.
"С одной стороны, с целью поддержать боевых дух в Украине, продемонстрировав готовность на самые решительные шаги. С другой стороны – побудить европейское общественное мнение согласиться с необходимостью увеличения военных расходов и помощи Украине с аргументом "иначе нам с Россией придется воевать самим", — отмечает "Страна.ua".
В статье отмечается, что в таком случае заявление Макрона выглядит как попытка прозондировать реакцию европейской общественности и России на такую возможность.
Другое возможное объяснение – блеф со стороны Макрона.
"С одной стороны, с целью поддержать боевых дух в Украине, продемонстрировав готовность на самые решительные шаги. С другой стороны – побудить европейское общественное мнение согласиться с необходимостью увеличения военных расходов и помощи Украине с аргументом "иначе нам с Россией придется воевать самим", — отмечает "Страна.ua".
При этом реакция общественности в Европе может оказаться и противоположной, потому что перспектива прямого столкновения с Россией с угрозой ядерного конфликта может увеличить число сторонников скорейшего прекращение войны на Украине, заключило издание.
Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.
Минувшим вечером Макрон, выступая перед журналистами по итогам конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже, заявил, что лидеры западных стран обсуждают возможность отправки войск, но консенсуса не достигли.
Основатель партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон осудил заявление Макрона, подчеркнув, что отправка войск на Украину сделает Францию участником конфликта, и назвал возможную войну с Россией безумием.