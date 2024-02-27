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Ле Пен прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/makron-1929724113.html
Ле Пен прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину
Ле Пен прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Ле Пен прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке солдат на Украину, пытается играть в военачальника, заявила на своей странице в социальной сети... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T11:21
2024-02-27T11:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
габриэль атталь
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке солдат на Украину, пытается играть в военачальника, заявила на своей странице в социальной сети Х глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. "Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране", - написала Ле Пен.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
https://ria.ru/20240216/evropa-1927690254.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, габриэль атталь, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Габриэль Атталь, Евросоюз, НАТО
Ле Пен прокомментировала слова Макрона об отправке войск на Украину

Ле Пен: Макрон играет в военачальника, говоря об отправке французов на Украину

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о возможной отправке солдат на Украину, пытается играть в военачальника, заявила на своей странице в социальной сети Х глава фракции крайне правой партии "Национальное объединение" в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
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"Не знаю, каждый ли отдает себе отчет в серьезности подобного заявления. Эммануэль Макрон играет в военачальника, однако так беззаботно он говорит о жизни наших детей. Речь идет о мире или войне в нашей стране", - написала Ле Пен.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенГабриэль АттальЕвросоюзНАТО
 
 
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