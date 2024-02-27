https://ria.ru/20240227/lyulin-1929857151.html

Спикер нижегородского парламента Люлин оценил идеи молодежного конгресса

Спикер нижегородского парламента Люлин оценил идеи молодежного конгресса - РИА Новости, 27.02.2024

Спикер нижегородского парламента Люлин оценил идеи молодежного конгресса

Первый в России молодёжный нормотворческой конгресс состоялся во вторник в Нижнем Новгороде, лучшие предложения его участников станут основой для будущих... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T19:36

2024-02-27T19:36

2024-02-27T19:50

нижегородская область

нижегородская область

россия

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев — РИА Новости. Первый в России молодёжный нормотворческой конгресс состоялся во вторник в Нижнем Новгороде, лучшие предложения его участников станут основой для будущих законопроектов, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Члены молодежного парламента при законодательном собрании региона на протяжении полугода проводили в районах области встречи с молодежью, где обсуждались различные идеи и проекты по развитию муниципалитетов. Лучшие 40 работ рассмотрели на конгрессе в Нижнем Новгороде. Авторы проектов - школьники, студенты, молодые педагоги, рабочая молодежь, активисты молодежных организаций. Обсуждение проектов прошло по семи направлениям: "Образование", "Права людей с ОВЗ", "Экология", "Транспорт", "Защита прав животных", "Здравоохранение" и "Меры поддержки разных социальных групп". Спикер регионального парламента принял участие в работе многих секций и, подводя итоги дискуссии, отметил значимость большинства инициатив. "Впервые мы провели такое масштабное молодежное мероприятие. На конгрессе мы рассмотрели более четырех десятков инициатив, которые представила 41 команда активистов. Специалисты помогали молодежным группам более четко сформулировать предложения. Темы, которые взяли в работу ребята, разнообразные и жизненные – вопросы экологии, защиты животных, педагогики, экономики, кадров, социальной защиты. Самое важное, что молодёжь демонстрирует системный подход к целому ряду общественных проблем. Это серьёзная основа для разработки будущих законопроектов", - цитирует пресс-служба законодательного собрания региона слова Люлина. Спикер регионального парламента подчеркнул, что "лучшие идеи возьмёт в проработку новый состав молодёжного парламента, и они получат воплощение в виде законов и реализованных проектов в самых разных сферах жизни". Люлин отметил, что в Нижегородской области созданы все возможности, чтобы реализовать любую идею, направленную на развитие региона. "У нас есть для этого механизм – молодежный парламент наделен правом законодательной инициативы. Сейчас нам важно донести до всей молодежи: не бойтесь высказывать конкретные предложения, доступным языком, избегая казённых формулировок", - подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области, подводя итоги мероприятия.

https://ria.ru/20240220/vystavka-1928536202.html

https://ria.ru/20240214/promyshlennost-1927418019.html

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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)