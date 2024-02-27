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Ефимов: увеличена льгота для объектов культуры по программе создания МПТ - РИА Новости, 27.02.2024
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14:10 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/lgota-1929636145.html
Ефимов: увеличена льгота для объектов культуры по программе создания МПТ
Ефимов: увеличена льгота для объектов культуры по программе создания МПТ - РИА Новости, 27.02.2024
Ефимов: увеличена льгота для объектов культуры по программе создания МПТ
Новые меры поддержки инвесторов, участвующих в программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сделают втрое более выгодным для них строительство РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:10
2024-02-27T14:10
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новые меры поддержки инвесторов, участвующих в программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сделают втрое более выгодным для них строительство различных объектов культуры в районах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С этого года строить музеи, библиотеки, выставочные и концертные залы, художественные галереи, планетарии, а также театры и кинотеатры девелоперам станет выгоднее почти в три раза: коэффициент расположения МПТ для объектов культуры увеличится с 0,3 до 0,8. Вместе с тем вводится мера контроля профильной эксплуатации объекта в течение пяти лет с даты регистрации прав на объект недвижимости", – привели в пресс-службе столичного комплекса экономполитики слова Ефимова.Новые меры поддержки инвесторов – участников программы стимулирования создания МПТ, которая действует с 2020 года, утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным.Как отметили в московском департаменте инвестиционной и промышленной политики, первым объектом, построенным по этой программе, будет музей искусств в Даниловском районе. "Музей даст городу около 200 рабочих мест", - отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Владислав Овчинский.По условиям программы, девелоперы, строящие жилье и одновременно создающие рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилстроительство.Программой стимулирования создания мест приложения труда охвачены практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Это офисы, складские и торговые помещения, предприятия, а также учреждения образования, культуры, здравоохранения и спорта.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: увеличена льгота для объектов культуры по программе создания МПТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новые меры поддержки инвесторов, участвующих в программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сделают втрое более выгодным для них строительство различных объектов культуры в районах столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"С этого года строить музеи, библиотеки, выставочные и концертные залы, художественные галереи, планетарии, а также театры и кинотеатры девелоперам станет выгоднее почти в три раза: коэффициент расположения МПТ для объектов культуры увеличится с 0,3 до 0,8. Вместе с тем вводится мера контроля профильной эксплуатации объекта в течение пяти лет с даты регистрации прав на объект недвижимости", – привели в пресс-службе столичного комплекса экономполитики слова Ефимова.
Новые меры поддержки инвесторов – участников программы стимулирования создания МПТ, которая действует с 2020 года, утверждены мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Как отметили в московском департаменте инвестиционной и промышленной политики, первым объектом, построенным по этой программе, будет музей искусств в Даниловском районе. "Музей даст городу около 200 рабочих мест", - отметил министр правительства Москвы, глава ДИПП Владислав Овчинский.
По условиям программы, девелоперы, строящие жилье и одновременно создающие рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилстроительство.
Программой стимулирования создания мест приложения труда охвачены практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,4 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Это офисы, складские и торговые помещения, предприятия, а также учреждения образования, культуры, здравоохранения и спорта.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
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