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Лавров раскритиковал создание Европой ракетной коалиции для помощи Киеву - РИА Новости, 27.02.2024
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15:33 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/lavrov-1929801886.html
Лавров раскритиковал создание Европой ракетной коалиции для помощи Киеву
Лавров раскритиковал создание Европой ракетной коалиции для помощи Киеву - РИА Новости, 27.02.2024
Лавров раскритиковал создание Европой ракетной коалиции для помощи Киеву
Создание европейскими странами ракетной коалиции для предоставления Киеву оружия, подходящего для нанесения ударов вглубь Российской Федерации, было бы... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:33
2024-02-27T15:33
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание европейскими странами ракетной коалиции для предоставления Киеву оружия, подходящего для нанесения ударов вглубь Российской Федерации, было бы самоубийственным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые за все время дискуссий о поддержке Украины "объявил о создании какой-то "девятой ракетной коалиции". "(Предполагаемая коалиция - ред.) будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если все это подтвердится", - сказал Лавров. Он также упомянул, что обсуждалось направление военных западных стран на помощь Киеву, хотя в НАТО и не хотят впутывать весь альянс в конфликт. "Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные и более безопасные для Европы мысли", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html
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в мире, киев, европа, россия, сергей лавров, эммануэль макрон, нато
В мире, Киев, Европа, Россия, Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, НАТО
Лавров раскритиковал создание Европой ракетной коалиции для помощи Киеву

Лавров назвал создание ракетной коалиции Европы по помощи Киеву самоубийственным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание европейскими странами ракетной коалиции для предоставления Киеву оружия, подходящего для нанесения ударов вглубь Российской Федерации, было бы самоубийственным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые за все время дискуссий о поддержке Украины "объявил о создании какой-то "девятой ракетной коалиции".
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"(Предполагаемая коалиция - ред.) будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если все это подтвердится", - сказал Лавров.
Он также упомянул, что обсуждалось направление военных западных стран на помощь Киеву, хотя в НАТО и не хотят впутывать весь альянс в конфликт.
"Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные и более безопасные для Европы мысли", - добавил Лавров.
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