https://ria.ru/20240227/lavrov-1929766126.html

Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали

Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали - РИА Новости, 27.02.2024

Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали

Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Мали Абдулайе Диопы запланированы на среду в Москве, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:46

2024-02-27T13:46

2024-02-27T13:46

россия

мали

москва

сергей лавров

абдулай диоп

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Мали Абдулайе Диопы запланированы на среду в Москве, сообщили РИА Новости в МИД России. Отвечая на соответствующий вопрос о переговорах, в министерстве указали, что они "планируются". Там не уточнили, какие темы намерены затронуть стороны в ходе предстоящих переговоров.

https://ria.ru/20240218/ekovas-1928067643.html

россия

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россия, мали, москва, сергей лавров, абдулай диоп