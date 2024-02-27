https://ria.ru/20240227/lavrov-1929766126.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали
Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали - РИА Новости, 27.02.2024
Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали
Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Мали Абдулайе Диопы запланированы на среду в Москве, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:46
2024-02-27T13:46
2024-02-27T13:46
россия
мали
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сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Мали Абдулайе Диопы запланированы на среду в Москве, сообщили РИА Новости в МИД России. Отвечая на соответствующий вопрос о переговорах, в министерстве указали, что они "планируются". Там не уточнили, какие темы намерены затронуть стороны в ходе предстоящих переговоров.
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россия, мали, москва, сергей лавров, абдулай диоп
Россия, Мали, Москва, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали
МИД РФ: Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали в Москве
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Мали Абдулайе Диопы запланированы на среду в Москве, сообщили РИА Новости в МИД России.
Отвечая на соответствующий вопрос о переговорах, в министерстве указали, что они "планируются".
Там не уточнили, какие темы намерены затронуть стороны в ходе предстоящих переговоров.
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