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Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали - РИА Новости, 27.02.2024
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13:46 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/lavrov-1929766126.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали
Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали - РИА Новости, 27.02.2024
Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали
Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Мали Абдулайе Диопы запланированы на среду в Москве, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:46
2024-02-27T13:46
россия
мали
москва
сергей лавров
абдулай диоп
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Мали Абдулайе Диопы запланированы на среду в Москве, сообщили РИА Новости в МИД России. Отвечая на соответствующий вопрос о переговорах, в министерстве указали, что они "планируются". Там не уточнили, какие темы намерены затронуть стороны в ходе предстоящих переговоров.
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россия, мали, москва, сергей лавров, абдулай диоп
Россия, Мали, Москва, Сергей Лавров, Абдулай Диоп
Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали

МИД РФ: Лавров проведет переговоры с главой МИД Мали в Москве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Мали Абдулайе Диопы запланированы на среду в Москве, сообщили РИА Новости в МИД России.
Отвечая на соответствующий вопрос о переговорах, в министерстве указали, что они "планируются".
Там не уточнили, какие темы намерены затронуть стороны в ходе предстоящих переговоров.
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РоссияМалиМоскваСергей ЛавровАбдулай Диоп
 
 
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