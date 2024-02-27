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Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов - РИА Новости, 27.02.2024
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10:18 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/lavrov-1929706017.html
Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов
Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов - РИА Новости, 27.02.2024
Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании второго конгресса Международного движения русофилов. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:18
2024-02-27T10:18
сергей лавров
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании второго конгресса Международного движения русофилов.
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353
60
353
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Лавров на пленарной сессии второго конгресса Международного движения русофилов
Лавров на пленарной сессии второго конгресса Международного движения русофилов
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сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании второго конгресса Международного движения русофилов.
2024-02-27T10:18
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Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов

Читать ria.ru в
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании второго конгресса Международного движения русофилов.
 
Сергей ЛавровРоссия
 
 
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