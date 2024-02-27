https://ria.ru/20240227/lavrov-1929706017.html
Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов
Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов - РИА Новости, 27.02.2024
Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании второго конгресса Международного движения русофилов. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:18
2024-02-27T10:18
2024-02-27T10:18
сергей лавров
россия
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Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании второго конгресса Международного движения русофилов.
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров на пленарной сессии второго конгресса Международного движения русофилов
Лавров на пленарной сессии второго конгресса Международного движения русофилов
2024-02-27T10:18
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PT11M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, видео
Сергей Лавров, Россия
Выступление Лаврова на конгрессе Международного движения русофилов
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании второго конгресса Международного движения русофилов.
2024-02-27T10:18
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PT11M12S
Глава МИД России Сергей Лавров выступает на пленарном заседании второго конгресса Международного движения русофилов.