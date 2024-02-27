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Ефимов: деловой квартал построят в Хорошевском районе в рамках КРТ
Ефимов: деловой квартал построят в Хорошевском районе в рамках КРТ - РИА Новости, 27.02.2024
Ефимов: деловой квартал построят в Хорошевском районе в рамках КРТ
Современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе, сообщил РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:05
2024-02-27T09:05
2024-02-27T09:05
владимир ефимов (правительство москвы)
московское центральное кольцо (мцк)
москва
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Реорганизацией участка площадью 1,6 гектара в бывшей промзоне "Магистральные улицы" на севере столицы займется его правообладатель, с которым заключен соответствующий договор. Компания возведет современный общественно-деловой квартал, в результате в Хорошевском районе появится более четырехсот рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент составят почти четырнадцать миллиардов рублей", – рассказал вице-мэр.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, инвестор (ООО "Стройтекс", входящее в группу RDI) сможет построить на участке объекты коммерческой недвижимости площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. Проект планируется завершить в четыре года.Уточняется, что реорганизуемая территория имеет выезд на ТТК и расположена в шаговой доступности от метро "Хорошевская", "Полежаевская" и МЦК "Хорошево". В настоящее время здесь находятся автостоянки и неэффективно используемые объекты.
https://ria.ru/20240222/investproekty-1928833914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , московское центральное кольцо (мцк), москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Московское центральное кольцо (МЦК), Москва
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Реорганизацией участка площадью 1,6 гектара в бывшей промзоне "Магистральные улицы" на севере столицы займется его правообладатель, с которым заключен соответствующий договор. Компания возведет современный общественно-деловой квартал, в результате в Хорошевском районе появится более четырехсот рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент составят почти четырнадцать миллиардов рублей", – рассказал вице-мэр.
Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, инвестор (ООО "Стройтекс", входящее в группу RDI) сможет построить на участке объекты коммерческой недвижимости площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. Проект планируется завершить в четыре года.
Уточняется, что реорганизуемая территория имеет выезд на ТТК и расположена в шаговой доступности от метро "Хорошевская", "Полежаевская" и МЦК
"Хорошево". В настоящее время здесь находятся автостоянки и неэффективно используемые объекты.
Ефимов: масштабные инвестпроекты дадут городу около 9 тысяч рабочих мест