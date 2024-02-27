https://ria.ru/20240227/kvartal-1929625896.html

Ефимов: деловой квартал построят в Хорошевском районе в рамках КРТ

Ефимов: деловой квартал построят в Хорошевском районе в рамках КРТ - РИА Новости, 27.02.2024

Ефимов: деловой квартал построят в Хорошевском районе в рамках КРТ

Современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе, сообщил РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:05

2024-02-27T09:05

2024-02-27T09:05

владимир ефимов (правительство москвы)

московское центральное кольцо (мцк)

москва

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Современный общественно-деловой квартал возведет инвестор в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на месте бывшей промзоны в Хорошевском районе, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Реорганизацией участка площадью 1,6 гектара в бывшей промзоне "Магистральные улицы" на севере столицы займется его правообладатель, с которым заключен соответствующий договор. Компания возведет современный общественно-деловой квартал, в результате в Хорошевском районе появится более четырехсот рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент составят почти четырнадцать миллиардов рублей", – рассказал вице-мэр.Как уточнили в столичном департаменте городского имущества, инвестор (ООО "Стройтекс", входящее в группу RDI) сможет построить на участке объекты коммерческой недвижимости площадью свыше 40 тысяч квадратных метров. Проект планируется завершить в четыре года.Уточняется, что реорганизуемая территория имеет выезд на ТТК и расположена в шаговой доступности от метро "Хорошевская", "Полежаевская" и МЦК "Хорошево". В настоящее время здесь находятся автостоянки и неэффективно используемые объекты.

https://ria.ru/20240222/investproekty-1928833914.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , московское центральное кольцо (мцк), москва