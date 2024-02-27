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Власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
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00:07 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/kuzminov-1929668582.html
Власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова, пишут СМИ
Власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2024
Власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова, пишут СМИ
Испанские власти "с первого дня" знали о присутствии в стране перебежчика из России Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году вертолет на Украину, сообщает... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T00:07
2024-02-27T00:07
в мире
испания
украина
максим кузьминов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Испанские власти "с первого дня" знали о присутствии в стране перебежчика из России Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году вертолет на Украину, сообщает газета Mundo со ссылкой на чиновников. На прошлой неделе министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти страны не знали о том, что Кузьминов находился в стране. "Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота", - цитирует издание слова чиновников. Источники сообщили газете, что Кузьминов "наделал много шума с деньгами, которыми он распоряжался". Девятнадцатого февраля в СМИ появилась информация о том, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны. Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240226/kuzminov-1929638871.html
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в мире, испания, украина, максим кузьминов
В мире, Испания, Украина, Максим Кузьминов
Власти Испании знали о присутствии в стране Кузьминова, пишут СМИ

Mundo: власти Испании с первого дня знали о присутствии в стране Кузьминова

© Фото : Ukrainska PravdaМаксим Кузьминов
Максим Кузьминов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Ukrainska Pravda
Максим Кузьминов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Испанские власти "с первого дня" знали о присутствии в стране перебежчика из России Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году вертолет на Украину, сообщает газета Mundo со ссылкой на чиновников.
На прошлой неделе министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что власти страны не знали о том, что Кузьминов находился в стране.
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"Мадрид с первого дня знал о присутствии в Испании пилота", - цитирует издание слова чиновников.
Источники сообщили газете, что Кузьминов "наделал много шума с деньгами, которыми он распоряжался".
Девятнадцатого февраля в СМИ появилась информация о том, что в муниципалитете Вильяхойоса в Испании найдено тело, предположительно, Кузьминова. Представитель главного управления разведки минобороны Украины подтвердил изданию "РБК-Украина" его смерть. Позднее полиция Испании также подтвердила газете New York Times смерть Кузьминова. В пресс-службе гражданской гвардии Испании ранее сообщили РИА Новости, что расследование обстоятельств его смерти засекречено, о деталях сообщат власти другой страны.
Украинские СМИ и Telegram-каналы ранее утверждали, что российский летчик угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину. Как заявил Кузьминов, в день, когда он угнал вертолет, с ним были два члена экипажа, они были безоружны, не могли оказать сопротивления. Кузьминов утверждает, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но "как следует из СМИ, возможно, что их ликвидировали".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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