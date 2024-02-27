https://ria.ru/20240227/krym-1929686739.html

В Крыму рассказали, кто будет ответчиком к иску по энергоблокаде

В Крыму рассказали, кто будет ответчиком к иску по энергоблокаде - РИА Новости, 27.02.2024

В Крыму рассказали, кто будет ответчиком к иску по энергоблокаде

Иски за нанесенный бюджетной системе Крыма из-за энергетической блокады полуострова ущерб будут поданы в суд к трем ответчикам на Украине, сказал РИА Новости... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:25

2024-02-27T07:25

2024-02-27T07:25

украина

херсонская область

краснодарский край

укрэнерго

республика крым

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Иски за нанесенный бюджетной системе Крыма из-за энергетической блокады полуострова ущерб будут поданы в суд к трем ответчикам на Украине, сказал РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Ранее Трофимов сообщил, что рабочая группа крымского парламента подготовила необходимые документы по нанесенному Украиной ущербу бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова для передачи их в правительство республики и последующего обращения в суд. "Там у нас будет три ответчика - это кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и Укрэнерго", - сказал Трофимов. Документы, подготовленные рабочей группой, будут переданы в правительство для изучения и на подпись для формирования исковых заявлений со стороны органов исполнительной власти республики. Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Крыма, где уже рассматривались иски о водной блокаде полуострова, сказал Трофимов. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

https://ria.ru/20240227/krym-1929684471.html

https://ria.ru/20231027/aktivy-1905533632.html

украина

херсонская область

краснодарский край

республика крым

россия

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украина, херсонская область , краснодарский край, укрэнерго, республика крым, россия, политика