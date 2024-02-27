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Жители Краснодара сообщили, что услышали взрыв - РИА Новости, 27.02.2024
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15:02 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/krasnodar-1929793187.html
Жители Краснодара сообщили, что услышали взрыв
Жители Краснодара сообщили, что услышали взрыв - РИА Новости, 27.02.2024
Жители Краснодара сообщили, что услышали взрыв
Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара, комментируя раздавшийся в разных районах города хлопок, заявил, что в небе не зафиксированы посторонние... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:02
2024-02-27T15:02
происшествия
краснодар
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара, комментируя раздавшийся в разных районах города хлопок, заявил, что в небе не зафиксированы посторонние воздушные суда, сообщений о разрушениях не поступало. "Видим от жителей сообщения о хлопке, который был слышен в разных районах Краснодара. В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось", - говорится в Telegram-канале МЦУ. Власти напомнили также, что достоверная и актуальная информация публикуется только в официальных источниках.
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происшествия, краснодар
Происшествия, Краснодар
Жители Краснодара сообщили, что услышали взрыв

МЦУ: жители Краснодара сообщили о звуке, похожем на взрыв

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара, комментируя раздавшийся в разных районах города хлопок, заявил, что в небе не зафиксированы посторонние воздушные суда, сообщений о разрушениях не поступало.
"Видим от жителей сообщения о хлопке, который был слышен в разных районах Краснодара. В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях. В небе посторонних воздушных судов не зафиксировано, вспышек в городе не наблюдалось", - говорится в Telegram-канале МЦУ.
Власти напомнили также, что достоверная и актуальная информация публикуется только в официальных источниках.
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