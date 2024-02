https://ria.ru/20240227/konflikt-1929881293.html

Минские соглашения были уловкой со стороны Украины и США, считают эксперты

Минские соглашения были уловкой со стороны Украины и США, считают эксперты - РИА Новости, 27.02.2024

Минские соглашения были уловкой со стороны Украины и США, считают эксперты

Американских экспертов не удивили сообщения о работе ЦРУ на Украине: ясно, что Киев провоцировал Москву. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T23:46

2024-02-27T23:46

2024-02-27T23:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

эрл расмуссен

центральное разведывательное управление (цру)

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Американских экспертов не удивили сообщения о работе ЦРУ на Украине: ясно, что Киев провоцировал Москву. Как сообщило ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы, за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой. "Многие детали были известны, но открывается дополнительная информация. Доказательства демонстрируют, что Украина провоцировала Россию. Они показывают, как украинские спецслужбы при поддержке США участвовали в совершении терактов, в убийстве пророссийских элементов в Донецке и Луганске, инициировали диверсии в Крыму", - заявил РИА Новости главный редактор журнала Covert Action и аналитик разведки Джереми Кузмаров. По его словам, "эти разоблачения указывают на глубокую вовлеченность ЦРУ на Украине, что нарушает минские соглашения". Как заявил РИА Новости военный аналитик Эрл Расмуссен, разоблачение газеты не удивительно. "Это разоблачение не удивит многих, кто знаком с реальной ситуацией. Еще одна теория заговора оказывается верной", - сказал он. "Теперь мы знаем, что минские соглашения были задуманы как уловка, чтобы обмануть Россию, обучать и наращивать Украинскую армию. Теперь мы видим, что ЦРУ и MИ-6 сыграли важную роль в нападениях на Луганск и Донецк", - добавил эксперт. По словам Расмуссена, "Украина провоцирует Россию". Со своей стороны глава американского университета в Москве, бывший ученый-ядерщик Эдвард Лозански сказал РИА Новости о публикации, что "правда прорывается через преграды лжи, построенные коллективным Западом под руководством его самопровозглашенного лидера Вашингтона". Бывший главный аналитик ЦРУ Пилип Джиральди заявил РИА Новости, что в публикации описана типичная деятельность американской разведки. "Это то, чем занимается ЦРУ. Да, у них были базы на Украине, и все они были сосредоточены на России", - сказал он. В публикации New York Times говорилось, что американские спецслужбы тесно сотрудничали и с украинским личным составом, в том числе с нынешним начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым. Кроме того, ЦРУ тренировали украинских шпионов, которые действовали в России, Европе, на Кубе и в других местах присутствия россиян. Даже после вывода всего персонала с Украины в феврале 2022 года сотрудники спецслужб остались в стране, на территории Западной Украины, подчеркивает издание. Американские сотрудники передавали развединформацию в том числе о том, где Россия планировала нанести удар и какие системы вооружений будут задействованы. Издание пишет, что украинцы с 2016 года время от времени нарушали условия Белого дома, что злило американских официальных лиц. Сообщается, что украинцы, считая осторожность Вашингтона неоправданной, "начали организовывать убийства и другие смертельные операции". США угрожали прекратить поддержку, однако так этого и не сделали, пишет New York Times.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929590121.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, эрл расмуссен, центральное разведывательное управление (цру), европа