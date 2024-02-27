https://ria.ru/20240227/kommunikatsii-1929841029.html
В российских компаниях растет роль служб внутрикорпоративных коммуникаций
В российских компаниях растет роль служб внутрикорпоративных коммуникаций - РИА Новости, 27.02.2024
В российских компаниях растет роль служб внутрикорпоративных коммуникаций
В российских компаниях растет роль служб внутрикорпоративных коммуникаций, задачей которых в современных условиях является удержание сотрудников, таким мнением... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:26
2024-02-27T18:26
2024-02-27T18:26
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В российских компаниях растет роль служб внутрикорпоративных коммуникаций, задачей которых в современных условиях является удержание сотрудников, таким мнением с РИА Новости поделилась председатель комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Лариса Рудакова."Сегодня в условиях дефицита кадров, ... с которыми столкнулась Россия, в компаниях возрастает роль служб внутрикорпоративных коммуникаций, призванных создавать для сотрудников комфортную среду: информировать, мотивировать, заботиться, объяснять, поддерживать, помогать", - сказала Рудакова на полях круглого стола "Работать некому! Рынок труда для тех, кто формирует рынок", организованного Ассоциацией менеджеров."В нынешних турбулентных условиях владельцы и топ-менеджеры компаний стали больше внимания уделять построению внутрикорпоративных коммуникаций, многие из них активнее участвуют в мероприятиях по формированию корпоративной культуры, человекоцентричной организационной и бизнес-структуры", - сказала она.По ее словам, касается это не только крупных компаний, но и предприятий малого и среднего бизнеса. Компании, в которых на уровне руководства внутрикорпоративным коммуникациям уделяется достойное внимание, более успешны, конкурентоспособны, добавила собеседница агентства."Ведь внутрикорпоративные коммуникации влияют на многие бизнес-процессы, а в конечном итоге на прибыль. Именно от них зависит, насколько качественных профессионалов компания сможет нанять на работу, сможет ли удержать их в компании, как часто эти сотрудники будут ходить на больничный и не променяют ли нынешнее место работы на компанию-конкурента ", - заметила эксперт."Только одними зарплатами и социальными пакетами людей сегодня трудно удержать в компании. Для них важна комфортная внутренняя среда, социальная позиция компании, возможность для саморазвития и интересного общения в рабочем коллективе. Им важно осознавать нужность своего дела и результатов своего труда. Та самая человекоцентричная среда, о которой сегодня так много говорят на различных бизнес-форумах и которая пока только начинает формироваться на российских предприятиях. В том числе силами служб внутрикорпоративных коммуникаций", - заключила Рудакова.
https://ria.ru/20240226/biznes-1928937522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кадры, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Россия, Кадры, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В российских компаниях растет роль служб внутрикорпоративных коммуникаций, задачей которых в современных условиях является удержание сотрудников, таким мнением с РИА Новости поделилась председатель комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Лариса Рудакова.
"Сегодня в условиях дефицита кадров, ... с которыми столкнулась Россия
, в компаниях возрастает роль служб внутрикорпоративных коммуникаций, призванных создавать для сотрудников комфортную среду: информировать, мотивировать, заботиться, объяснять, поддерживать, помогать", - сказала Рудакова на полях круглого стола "Работать некому! Рынок труда для тех, кто формирует рынок", организованного Ассоциацией менеджеров.
"В нынешних турбулентных условиях владельцы и топ-менеджеры компаний стали больше внимания уделять построению внутрикорпоративных коммуникаций, многие из них активнее участвуют в мероприятиях по формированию корпоративной культуры, человекоцентричной организационной и бизнес-структуры", - сказала она.
По ее словам, касается это не только крупных компаний, но и предприятий малого и среднего бизнеса. Компании, в которых на уровне руководства внутрикорпоративным коммуникациям уделяется достойное внимание, более успешны, конкурентоспособны, добавила собеседница агентства.
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"Ведь внутрикорпоративные коммуникации влияют на многие бизнес-процессы, а в конечном итоге на прибыль. Именно от них зависит, насколько качественных профессионалов компания сможет нанять на работу, сможет ли удержать их в компании, как часто эти сотрудники будут ходить на больничный и не променяют ли нынешнее место работы на компанию-конкурента ", - заметила эксперт.
"Только одними зарплатами и социальными пакетами людей сегодня трудно удержать в компании. Для них важна комфортная внутренняя среда, социальная позиция компании, возможность для саморазвития и интересного общения в рабочем коллективе. Им важно осознавать нужность своего дела и результатов своего труда. Та самая человекоцентричная среда, о которой сегодня так много говорят на различных бизнес-форумах и которая пока только начинает формироваться на российских предприятиях. В том числе силами служб внутрикорпоративных коммуникаций", - заключила Рудакова.