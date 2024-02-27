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Более 5 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в МО за неделю - РИА Новости, 27.02.2024
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Новости Подмосковья
 
18:26 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/karuseli-1929844032.html
Более 5 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в МО за неделю
Более 5 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в МО за неделю - РИА Новости, 27.02.2024
Более 5 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в МО за неделю
Дизайнерские карусели установили в парках Московской области. За неделю на них прокатились более 5 тысяч жителей, сообщил телеканал “360” со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:26
2024-02-27T18:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дизайнерские карусели установили в парках Московской области. За неделю на них прокатились более 5 тысяч жителей, сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство благоустройства региона.Аттракционы разработал известный дизайнер Денис Симачев. Они появились в восьми парках в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.Отмечается, что прокатиться на дизайнерских каруселях можно бесплатно, одновременно они вмещают 44 человека.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 5 тысяч человек прокатились на дизайнерских каруселях в МО за неделю

© РИА Новости / Илья ПиталевДети катаются на карусели
Дети катаются на карусели - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Дизайнерские карусели установили в парках Московской области. За неделю на них прокатились более 5 тысяч жителей, сообщил телеканал “360” со ссылкой на министерство благоустройства региона.
Аттракционы разработал известный дизайнер Денис Симачев. Они появились в восьми парках в Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Ногинске, Воскресенске, Коломне, Волоколамске и Чехове.
Отмечается, что прокатиться на дизайнерских каруселях можно бесплатно, одновременно они вмещают 44 человека.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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