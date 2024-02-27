https://ria.ru/20240227/kanada-1929846086.html

Вице-премьер не ответила, готова ли Канада отправлять войска на Украину

Вице-премьер не ответила, готова ли Канада отправлять войска на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Вице-премьер не ответила, готова ли Канада отправлять войска на Украину

Вице-премьер Канады Христя Фриланд не ответила на вопрос, готова ли страна отправлять военных на Украину, заявив, что канадские власти поддерживают Киев... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T18:32

2024-02-27T18:32

2024-02-27T18:48

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в мире

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вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Вице-премьер Канады Христя Фриланд не ответила на вопрос, готова ли страна отправлять военных на Украину, заявив, что канадские власти поддерживают Киев обучением и другой помощью. "Канада предоставляет обучение и помощь Украине", - заявила Фриланд журналистам. При этом она не ответила на вопрос о том, готова ли Оттава отправлять военных на Украину. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, христя фриланд, канада, нато, вооруженные силы украины