https://ria.ru/20240227/istrebiteli-1929676750.html

Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон

Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон - РИА Новости, 27.02.2024

Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон

Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты занимается... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T02:25

2024-02-27T02:25

2024-02-27T11:59

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ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты занимается подготовкой пилотов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее Владимир Зеленский в эфире французского телеканала LCI заявил, что ведет переговоры с Макроном о передаче Киеву истребителей Mirage 2000. "На сегодня мы не ведем переговоров о "Миражах", но мы занимаемся подготовкой пилотов. Среди восьми существующих коалиций, к которым сегодня прибавилась девятая коалиция по дальнобойным вооружениям, есть коалиция по авиации, по истребителям F-16. У нас нет F-16, так как у нас есть собственные самолеты. Мы изучаем наши собственные мощности на вопрос, будет ли это полезно для защиты Украины", – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали порядка 20 лидеров европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции – "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится". На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу. Нидерланды и Дания первыми заявили о согласии предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240227/makron-1929673050.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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в мире, украина, киев, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский