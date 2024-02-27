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Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон - РИА Новости, 27.02.2024
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02:25 27.02.2024 (обновлено: 11:59 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/istrebiteli-1929676750.html
Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон
Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон - РИА Новости, 27.02.2024
Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон
Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты занимается... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T02:25
2024-02-27T11:59
в мире
украина
киев
эммануэль макрон
нато
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты занимается подготовкой пилотов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее Владимир Зеленский в эфире французского телеканала LCI заявил, что ведет переговоры с Макроном о передаче Киеву истребителей Mirage 2000. "На сегодня мы не ведем переговоров о "Миражах", но мы занимаемся подготовкой пилотов. Среди восьми существующих коалиций, к которым сегодня прибавилась девятая коалиция по дальнобойным вооружениям, есть коалиция по авиации, по истребителям F-16. У нас нет F-16, так как у нас есть собственные самолеты. Мы изучаем наши собственные мощности на вопрос, будет ли это полезно для защиты Украины", – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х. На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали порядка 20 лидеров европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции – "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится". На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу. Нидерланды и Дания первыми заявили о согласии предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240227/makron-1929673050.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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в мире, украина, киев, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Эммануэль Макрон, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Франция не планирует передавать Киеву истребители Mirage, заявил Макрон

Макрон: Франция не ведет переговоры об истребителях Mirage с Украиной

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Mirage 2000. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 фев – РИА Новости. Париж не ведет переговоры с Киевом о поставках истребителей Mirage, а лишь изучает, насколько было бы полезно передать Украине французские самолеты занимается подготовкой пилотов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее Владимир Зеленский в эфире французского телеканала LCI заявил, что ведет переговоры с Макроном о передаче Киеву истребителей Mirage 2000.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину
01:15
"На сегодня мы не ведем переговоров о "Миражах", но мы занимаемся подготовкой пилотов. Среди восьми существующих коалиций, к которым сегодня прибавилась девятая коалиция по дальнобойным вооружениям, есть коалиция по авиации, по истребителям F-16. У нас нет F-16, так как у нас есть собственные самолеты. Мы изучаем наши собственные мощности на вопрос, будет ли это полезно для защиты Украины", – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали порядка 20 лидеров европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуды, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель конференции – "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".
На прошлой неделе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что первые истребители F-16 могут быть переданы ВСУ уже весной. По ее словам, только техническая причина сдерживает их передачу.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
Вчера, 08:00
Нидерланды и Дания первыми заявили о согласии предоставить Киеву истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Очередной блицкриг ведет Европу к капитуляции
Вчера, 08:00
 
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