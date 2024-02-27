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Песков прокомментировал показ интервью Путина Карлсону в кинотеатрах - РИА Новости, 27.02.2024
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13:26 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/intervyu-1929758621.html
Песков прокомментировал показ интервью Путина Карлсону в кинотеатрах
Песков прокомментировал показ интервью Путина Карлсону в кинотеатрах - РИА Новости, 27.02.2024
Песков прокомментировал показ интервью Путина Карлсону в кинотеатрах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о том, что кинотеатры РФ начали показывать интервью президента России Владимира Путина американскому... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:26
2024-02-27T13:26
россия
такер карлсон
владимир путин
дмитрий песков
политика
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о том, что кинотеатры РФ начали показывать интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что кинотеатры показывают то, что интересно зрителям. Ранее сообщалось, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, затем в Иркутске. "Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика, а зритель, в свою очередь, смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся", - сказал Песков, отвечая на вопрос как в Кремле оценивают такую инициативу. Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X. Во вторник представитель сети кинотеатров "Синема 5" сообщил, что послание президента покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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россия, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, политика, интервью владимира путина такеру карлсону
Россия, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Песков прокомментировал показ интервью Путина Карлсону в кинотеатрах

Песков: кинотеатры показывают то, что интересно зрителям, в том числе и Путина

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о том, что кинотеатры РФ начали показывать интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что кинотеатры показывают то, что интересно зрителям.
Ранее сообщалось, что интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, затем в Иркутске.
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"Смотрите, кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителями и, естественно, кинотеатры привлекают зрителей - это нормальная практика, а зритель, в свою очередь, смотрит то, что интересно, то, что востребовано. Вот так к этому и относимся", - сказал Песков, отвечая на вопрос как в Кремле оценивают такую инициативу.
Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
Во вторник представитель сети кинотеатров "Синема 5" сообщил, что послание президента покажут бесплатно в 23 кинотеатрах в 20 городах России, спрос везде высокий. При этом в залы будут пускать даже без билета при наличии свободных мест.
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