https://ria.ru/20240227/intellekt-1929739067.html

ВТБ: искусственный интеллект станет частью всех технологий и сервисов

ВТБ: искусственный интеллект станет частью всех технологий и сервисов - РИА Новости, 27.02.2024

ВТБ: искусственный интеллект станет частью всех технологий и сервисов

К 2026 году у каждого клиента ВТБ появится цифровой ассистент, технологии искусственного интеллекта со временем будут внедрены во все окружающие нас процессы и... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:15

2024-02-27T14:15

2024-02-27T14:15

втб

технологии

ии

искусственный интеллект (ии)

программисты ии

цифровизация

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. К 2026 году у каждого клиента ВТБ появится цифровой ассистент, технологии искусственного интеллекта со временем будут внедрены во все окружающие нас процессы и сервисы, считает заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик."Искусственный интеллект тема хайповая, модная. Но на самом деле ее восприятие обществом так широко произошло только в последние годы. И таким образом, фактически мы несемся навстречу прекрасному миру, где не существует ни одного процесса, в котором нет искусственного интеллекта", — сказал в интервью телеканалу "Россия 24" Кулик, его слова приводит пресс-служба банка.Он добавил, что у банка стоит задача до 2026 года, чтобы у каждого клиента ВТБ был как минимум один цифровой советник.По его словам, цифровые помощники, искусственный интеллект – один из трендов современного развития финтеха. Среди других трендов он назвал достижение технологического суверенитета крупными российскими компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе. Еще один тренд – стремление крупных участников рынка разработать такие сервисы, в которых пользователь не испытывает каких-либо сложностей, затруднений."За стратегический период до конца 2023 года цифровая трансформация принесла банку ВТБ более 300 миллиардов рублей экономического эффекта. И на горизонте ближайших лет этот эффект достигнет величины в 580 миллиардов рублей", — резюмировал Кулик.

https://ria.ru/20230929/tsifroassistenty-1899436980.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, технологии, ии, искусственный интеллект (ии), программисты ии, цифровизация