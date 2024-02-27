https://ria.ru/20240227/gumpauza-1929872222.html

Госдеп заявил о прогрессе в переговорах по введению гумпаузы в секторе Газа

Госдеп заявил о прогрессе в переговорах по введению гумпаузы в секторе Газа - РИА Новости, 27.02.2024

Госдеп заявил о прогрессе в переговорах по введению гумпаузы в секторе Газа

Переговоры по установлению гуманитарной паузы в секторе Газа достигли значительного прогресса, их судьба во многом зависит от позиции палестинского движения... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:43

2024-02-27T21:43

2024-02-27T21:43

в мире

сша

хамас

государственный департамент сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Переговоры по установлению гуманитарной паузы в секторе Газа достигли значительного прогресса, их судьба во многом зависит от позиции палестинского движения ХАМАС, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. "Нам удалось достичь значительного прогресса на минувшей неделе во время контактов американских должностных лиц с различными игроками в регионе", - сказал Миллер в ходе брифинга. Он добавил, что дискуссии с участием представителей США относительно возможности введения гуманитарного перемирия в Газе для вывода оставшихся заложников продолжаются. "Мы пытаемся вывести эту сделку на финишную прямую и считаем, что это возможно. Однако ее судьба во многом зависит от позиции ХАМАС и того, согласится ли движение на достижение договоренности", - добавил представитель американского дипведомства.

https://ria.ru/20240219/amerika-1928104679.html

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в мире, сша, хамас, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году