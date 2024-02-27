https://ria.ru/20240227/granitsa-1929819133.html

Опрос: 53 процента американцев поддержали идею стены на границе с Мексикой

Опрос: 53 процента американцев поддержали идею стены на границе с Мексикой - РИА Новости, 27.02.2024

Опрос: 53 процента американцев поддержали идею стены на границе с Мексикой

Более 50% американцев поддерживают возведение стены на границе с Мексикой в качестве меры борьбы с нелегальной иммиграцией, следует из данных опроса,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:35

2024-02-27T16:35

2024-02-27T16:35

в мире

мексика

техас

джо байден

дональд трамп

сша

миграционный кризис в техасе

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 50% американцев поддерживают возведение стены на границе с Мексикой в качестве меры борьбы с нелегальной иммиграцией, следует из данных опроса, проведенного американским университетом Монмут. "Большая часть населения (53%) поддерживает строительство стены вдоль границы США с Мексикой, 46% выступают против этой меры", - отмечается в опросе, опубликованном в понедельник на сайте университета. Согласно опросу, при администрации экс-президента США Дональда Трампа проект строительства стены поддерживали не более 44% американцев. Отмечается, что в 2015 году, когда университет впервые задал вопрос о строительстве стены на границе с Мексикой, около 48% опрошенных поддерживали проект строительства. Опрос также показал, что почти половина (47%) американцев считают законопроект о финансировании охраны южной границы "недостаточно жестким" в плане борьбы с нелегальной иммиграцией, в то время как 28% говорят, что он "вполне правильный", а 12% считают, что законопроект "слишком жесткий". Университет Монмут проводил опрос с 8 по 12 февраля 2024 года среди 902 совершеннолетних американцев. Погрешность опроса составляет 4,1 %. Президент США Джо Байден в четверг едет в штат Техас, где по соседству с Мексикой будет вникать в проблему нелегальной миграции и призывать конгресс утвердить законопроект об усилении охраны границы. Республиканская оппозиция, включая власти Техаса, винят Байдена в рекордном наплыве мигрантов и отвергают предлагаемые им инициативы как недостаточно радикальные. Ситуация на границе с Мексикой, через которую идут миллионы нелегалов, бьет по рейтингам Байдена, снижая его шансы на переизбрание. Министерство внутренней безопасности ранее объявило об отмене действия ряда нормативных актов для "ускоренного возведения барьеров и дорог поблизости от международной сухопутной границы в округе Старр штата Техас". Стена, призванная перекрыть границу с Мексикой и остановить потоки нелегальных мигрантов, была любимым детищем экс-президента Дональда Трампа, но остается недостроенной из-за противодействия демократов, в том числе Байдена.

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

мексика

техас

сша

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в мире, мексика, техас, джо байден, дональд трамп, сша, миграционный кризис в техасе