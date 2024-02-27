https://ria.ru/20240227/golosovanie-1929872618.html
В ДНР заявили о соблюдении требований безопасности на досрочном голосовании
В ДНР заявили о соблюдении требований безопасности на досрочном голосовании - РИА Новости, 27.02.2024
В ДНР заявили о соблюдении требований безопасности на досрочном голосовании
Досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T21:47
2024-02-27T21:47
2024-02-27T22:42
выборы президента россии — 2024
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владимир высоцкий (автор песен)
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николай харитонов
досрочное голосование на выборах президента россии
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, проходит с 25 февраля в целях безопасности и с учетом всех соответствующих требований, сотрудники участковых избирательных комиссий делают всё для удобства и безопасности волеизъявления людей, сообщил РИА Новости председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "По представлению ряда председателей отдельных территориальных избирательных комиссий досрочное голосование в Донецкой Народной Республике началось 25 февраля 2024 года. Голосование это проводится на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения и вызвана вопросами обеспечения безопасности", - сказал Высоцкий Он также добавил, что полномасштабное досрочное голосование начнется с 10 марта 2024 года и продлится до 14 марта 2024 года включительно. В основные дни выборов - 15, 16 и 17 марта - голосование будет проводиться на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования. "С нашими коллегами мы делаем все для того, чтобы голосование было удобным и безопасным", - подчеркнул Высоцкий. В настоящий момент члены участковых избирательных комиссий проводят работу в рамках проекта "Информ-УИК", в рамках которого осуществляется информирование избирателей о дате, месте, времени проведения голосования. На пост президента России претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html
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донецкая народная республика, россия, владимир высоцкий (автор песен), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, досрочное голосование на выборах президента россии, политика
Выборы президента России — 2024, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Высоцкий (автор песен), Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Досрочное голосование на выборах президента России, Политика
В ДНР заявили о соблюдении требований безопасности на досрочном голосовании
Избирком ДНР: при досрочном голосовании учитываются требования по безопасности
ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, проходит с 25 февраля в целях безопасности и с учетом всех соответствующих требований, сотрудники участковых избирательных комиссий делают всё для удобства и безопасности волеизъявления людей, сообщил РИА Новости председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
"По представлению ряда председателей отдельных территориальных избирательных комиссий досрочное голосование в Донецкой Народной Республике началось 25 февраля 2024 года. Голосование это проводится на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения и вызвана вопросами обеспечения безопасности", - сказал Высоцкий
Выборы президента России в 2024 году. Особенности избирательной кампании
Он также добавил, что полномасштабное досрочное голосование начнется с 10 марта 2024 года и продлится до 14 марта 2024 года включительно. В основные дни выборов - 15, 16 и 17 марта - голосование будет проводиться на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования.
"С нашими коллегами мы делаем все для того, чтобы голосование было удобным и безопасным", - подчеркнул Высоцкий.
В настоящий момент члены участковых избирательных комиссий проводят работу в рамках проекта "Информ-УИК", в рамках которого осуществляется информирование избирателей о дате, месте, времени проведения голосования.
На пост президента России претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Более 80 процентов россиян планируют принять участие в выборах президента