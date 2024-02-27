https://ria.ru/20240227/golosovanie-1929872618.html

В ДНР заявили о соблюдении требований безопасности на досрочном голосовании

В ДНР заявили о соблюдении требований безопасности на досрочном голосовании - РИА Новости, 27.02.2024

В ДНР заявили о соблюдении требований безопасности на досрочном голосовании

Досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T21:47

2024-02-27T21:47

2024-02-27T22:42

выборы президента россии — 2024

донецкая народная республика

россия

владимир высоцкий (автор песен)

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

досрочное голосование на выборах президента россии

политика

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Досрочное голосование в ДНР на выборах президента РФ по инициативе отдельных территориальных избирательных комиссий в районах, приближенных к линии боевого соприкосновения, проходит с 25 февраля в целях безопасности и с учетом всех соответствующих требований, сотрудники участковых избирательных комиссий делают всё для удобства и безопасности волеизъявления людей, сообщил РИА Новости председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий. "По представлению ряда председателей отдельных территориальных избирательных комиссий досрочное голосование в Донецкой Народной Республике началось 25 февраля 2024 года. Голосование это проводится на территориях, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения и вызвана вопросами обеспечения безопасности", - сказал Высоцкий Он также добавил, что полномасштабное досрочное голосование начнется с 10 марта 2024 года и продлится до 14 марта 2024 года включительно. В основные дни выборов - 15, 16 и 17 марта - голосование будет проводиться на придомовых территориях и в помещениях, выделенных для голосования. "С нашими коллегами мы делаем все для того, чтобы голосование было удобным и безопасным", - подчеркнул Высоцкий. В настоящий момент члены участковых избирательных комиссий проводят работу в рамках проекта "Информ-УИК", в рамках которого осуществляется информирование избирателей о дате, месте, времени проведения голосования. На пост президента России претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240217/vybory-1927982543.html

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донецкая народная республика, россия, владимир высоцкий (автор песен), леонид слуцкий (политик), николай харитонов, досрочное голосование на выборах президента россии, политика