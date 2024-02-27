https://ria.ru/20240227/gololeditsa-1929788871.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы во вторник

Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы во вторник - РИА Новости, 27.02.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы во вторник

Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, пешеходам следует быть... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:47

2024-02-27T14:47

2024-02-27T14:47

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. "Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20240227/renovatsiya-1929738611.html

москва

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москва, городское хозяйство москвы