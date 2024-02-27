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Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы во вторник - РИА Новости, 27.02.2024
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14:47 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/gololeditsa-1929788871.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы во вторник
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы во вторник - РИА Новости, 27.02.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы во вторник
Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, пешеходам следует быть... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:47
2024-02-27T14:47
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. "Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы во вторник

Горхозяйство: москвичам нужно быть внимательными из-за гололедицы во вторник

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСильные морозы в Москве
Сильные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений и гололедица ожидаются в Москве вечером во вторник, пешеходам следует быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистам - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 17.00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений.
"Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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