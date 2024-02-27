https://ria.ru/20240227/gladkov-1929790218.html
Гладков рассказал об авто для выездной торговли в Белгородской области
Гладков рассказал об авто для выездной торговли в Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2024
Гладков рассказал об авто для выездной торговли в Белгородской области
Власти Белгородской области передали муниципальным образованиям 25 автомобилей для выездной торговли, которые будут востребованы в отдаленных районах региона,... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:51
2024-02-27T14:51
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БЕЛГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Власти Белгородской области передали муниципальным образованиям 25 автомобилей для выездной торговли, которые будут востребованы в отдаленных районах региона, продукты и товары первой необходимости станут доступнее для 55 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня (во вторник) мы передаем нашим муниципальным образованиям новые специализированные автомобили для выездной торговли. Это позволит организовать быструю доставку продовольствия в сельские населенные пункты, которые не имеют стационарных торговых объектов, а также обеспечит жителей приграничных территорий продуктами питания и предметами первой необходимости", - написал глава региона. Он напомнил о том, что в начале года по поручению президента РФ Владимира Путина и правительства РФ регион получил 25 автомобилей для мобильной торговли. В соответствии с текущей потребностью они отправятся в 14 муниципалитетов области. "Для нас это очень важно, ведь в нашем регионе 808 малочисленных и отдаленных населенных пунктов, где нет стационарных магазинов. В этих селах и хуторах проживает более 55 тысяч человек", - пояснил Гладков. Он подчеркнул, что власти должны создать условия, чтобы жители всех этих территорий смогли приобретать всё необходимое непосредственно в местах проживания. Губернатор выразил уверенность в том, что автолавки будут переданы надежным и ответственным представителям малого и среднего бизнеса, и главы муниципалитетов проконтролируют этот процесс. При этом недопустимо, чтобы в отдаленные села привозили продукты питания по завышенным ценам. "Когда мы сокращаем бизнесу затраты на содержание автомобилей, мы ожидаем, что цены для населения снизятся. Контроль за ценами и графиком движения автолавок с помощью регулярных отчетов будет осуществляться на уровне муниципалитета и области", - подчеркнул глава региона. Гладков выразил благодарность президенту РФ, правительству страны за внимание к региону и отметил, что новые автолавки – это хорошая мера, которая улучшит жизнь людей, проживающих в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах.
https://ria.ru/20240221/gladkov-1928807716.html
https://ria.ru/20240226/tsentr-1929488265.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Гладков рассказал об авто для выездной торговли в Белгородской области
Гладков рассказал об автомобилях для выездной торговли в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 27 фев – РИА Новости.
Власти Белгородской области передали муниципальным образованиям 25 автомобилей для выездной торговли, которые будут востребованы в отдаленных районах региона, продукты и товары первой необходимости станут доступнее для 55 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети
"ВКонтакте".
"Сегодня (во вторник) мы передаем нашим муниципальным образованиям новые специализированные автомобили для выездной торговли. Это позволит организовать быструю доставку продовольствия в сельские населенные пункты, которые не имеют стационарных торговых объектов, а также обеспечит жителей приграничных территорий продуктами питания и предметами первой необходимости", - написал глава региона.
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Он напомнил о том, что в начале года по поручению президента РФ Владимира Путина
и правительства РФ регион получил 25 автомобилей для мобильной торговли. В соответствии с текущей потребностью они отправятся в 14 муниципалитетов области.
"Для нас это очень важно, ведь в нашем регионе 808 малочисленных и отдаленных населенных пунктов, где нет стационарных магазинов. В этих селах и хуторах проживает более 55 тысяч человек", - пояснил Гладков. Он подчеркнул, что власти должны создать условия, чтобы жители всех этих территорий смогли приобретать всё необходимое непосредственно в местах проживания.
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Губернатор выразил уверенность в том, что автолавки будут переданы надежным и ответственным представителям малого и среднего бизнеса, и главы муниципалитетов проконтролируют этот процесс. При этом недопустимо, чтобы в отдаленные села привозили продукты питания по завышенным ценам. "Когда мы сокращаем бизнесу затраты на содержание автомобилей, мы ожидаем, что цены для населения снизятся. Контроль за ценами и графиком движения автолавок с помощью регулярных отчетов будет осуществляться на уровне муниципалитета и области", - подчеркнул глава региона.
Гладков выразил благодарность президенту РФ, правительству страны за внимание к региону и отметил, что новые автолавки – это хорошая мера, которая улучшит жизнь людей, проживающих в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах.
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