https://ria.ru/20240227/gladkov-1929790218.html

Гладков рассказал об авто для выездной торговли в Белгородской области

Гладков рассказал об авто для выездной торговли в Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2024

Гладков рассказал об авто для выездной торговли в Белгородской области

Власти Белгородской области передали муниципальным образованиям 25 автомобилей для выездной торговли, которые будут востребованы в отдаленных районах региона,... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:51

2024-02-27T14:51

2024-02-27T14:51

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БЕЛГОРОД, 27 фев – РИА Новости. Власти Белгородской области передали муниципальным образованиям 25 автомобилей для выездной торговли, которые будут востребованы в отдаленных районах региона, продукты и товары первой необходимости станут доступнее для 55 тысяч человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Сегодня (во вторник) мы передаем нашим муниципальным образованиям новые специализированные автомобили для выездной торговли. Это позволит организовать быструю доставку продовольствия в сельские населенные пункты, которые не имеют стационарных торговых объектов, а также обеспечит жителей приграничных территорий продуктами питания и предметами первой необходимости", - написал глава региона. Он напомнил о том, что в начале года по поручению президента РФ Владимира Путина и правительства РФ регион получил 25 автомобилей для мобильной торговли. В соответствии с текущей потребностью они отправятся в 14 муниципалитетов области. "Для нас это очень важно, ведь в нашем регионе 808 малочисленных и отдаленных населенных пунктов, где нет стационарных магазинов. В этих селах и хуторах проживает более 55 тысяч человек", - пояснил Гладков. Он подчеркнул, что власти должны создать условия, чтобы жители всех этих территорий смогли приобретать всё необходимое непосредственно в местах проживания. Губернатор выразил уверенность в том, что автолавки будут переданы надежным и ответственным представителям малого и среднего бизнеса, и главы муниципалитетов проконтролируют этот процесс. При этом недопустимо, чтобы в отдаленные села привозили продукты питания по завышенным ценам. "Когда мы сокращаем бизнесу затраты на содержание автомобилей, мы ожидаем, что цены для населения снизятся. Контроль за ценами и графиком движения автолавок с помощью регулярных отчетов будет осуществляться на уровне муниципалитета и области", - подчеркнул глава региона. Гладков выразил благодарность президенту РФ, правительству страны за внимание к региону и отметил, что новые автолавки – это хорошая мера, которая улучшит жизнь людей, проживающих в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах.

https://ria.ru/20240221/gladkov-1928807716.html

https://ria.ru/20240226/tsentr-1929488265.html

https://ria.ru/20240214/mosty-1927252190.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин