https://ria.ru/20240227/germaniya-1929838054.html

Посольство России обеспокоилось ростом милитаристской риторики в Германии

Посольство России обеспокоилось ростом милитаристской риторики в Германии - РИА Новости, 27.02.2024

Посольство России обеспокоилось ростом милитаристской риторики в Германии

Российская сторона озабочена все более агрессивной милитаристской риторикой, звучащей на высоком уровне в Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев РИА... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:51

2024-02-27T17:51

2024-02-27T18:12

германия

россия

специальная военная операция на украине

в мире

сергей нечаев (дипломат)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/31193/81/311938131_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_5a21fe0b1f314a409593bfba67aac02b.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская сторона озабочена все более агрессивной милитаристской риторикой, звучащей на высоком уровне в Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев РИА Новости, комментируя принятие немецким парламентом резолюции о поставках дальнобойного оружия Украине.Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу."(Воспринимаем резолюцию - ред.) как очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. С озабоченностью фиксируем всё более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне. Имею в виду публичные призывы готовить бундесвер и германское общество к войне с Россией, перенести военные действия на территорию нашей страны, наносить удары по российским министерствам, объектам инфраструктуры", - заявил посол."Это крайне тревожный сигнал. Обнадёживает лишь то, что далеко не все в ФРГ разделяют такой подход, понимая, во что местные "ястребы" втягивают немецкий народ", - добавил он.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, россия, в мире, сергей нечаев (дипломат)