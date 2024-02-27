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Посольство России обеспокоилось ростом милитаристской риторики в Германии - РИА Новости, 27.02.2024
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17:51 27.02.2024 (обновлено: 18:12 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/germaniya-1929838054.html
Посольство России обеспокоилось ростом милитаристской риторики в Германии
Посольство России обеспокоилось ростом милитаристской риторики в Германии - РИА Новости, 27.02.2024
Посольство России обеспокоилось ростом милитаристской риторики в Германии
Российская сторона озабочена все более агрессивной милитаристской риторикой, звучащей на высоком уровне в Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев РИА... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:51
2024-02-27T18:12
германия
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сергей нечаев (дипломат)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская сторона озабочена все более агрессивной милитаристской риторикой, звучащей на высоком уровне в Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев РИА Новости, комментируя принятие немецким парламентом резолюции о поставках дальнобойного оружия Украине.Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу."(Воспринимаем резолюцию - ред.) как очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. С озабоченностью фиксируем всё более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне. Имею в виду публичные призывы готовить бундесвер и германское общество к войне с Россией, перенести военные действия на территорию нашей страны, наносить удары по российским министерствам, объектам инфраструктуры", - заявил посол."Это крайне тревожный сигнал. Обнадёживает лишь то, что далеко не все в ФРГ разделяют такой подход, понимая, во что местные "ястребы" втягивают немецкий народ", - добавил он.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
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германия, россия, в мире, сергей нечаев (дипломат)
Германия, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Нечаев (дипломат)
Посольство России обеспокоилось ростом милитаристской риторики в Германии

Посол Нечаев: в Германии звучит все более агрессивная милитаристская риторика

© РИА Новости / Татьяна ФирсоваЗимний Берлин
Зимний Берлин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Татьяна Фирсова
Зимний Берлин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская сторона озабочена все более агрессивной милитаристской риторикой, звучащей на высоком уровне в Германии, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев РИА Новости, комментируя принятие немецким парламентом резолюции о поставках дальнобойного оружия Украине.
Ранее нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) проголосовала за представленный фракциями правящей коалиции (социал-демократы канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободные либералы (СвДП) и "Зеленые") проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу.
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"(Воспринимаем резолюцию - ред.) как очередное свидетельство плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт. С озабоченностью фиксируем всё более агрессивную милитаристскую риторику, звучащую в Германии на высоком политическом уровне. Имею в виду публичные призывы готовить бундесвер и германское общество к войне с Россией, перенести военные действия на территорию нашей страны, наносить удары по российским министерствам, объектам инфраструктуры", - заявил посол.
"Это крайне тревожный сигнал. Обнадёживает лишь то, что далеко не все в ФРГ разделяют такой подход, понимая, во что местные "ястребы" втягивают немецкий народ", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеГерманияРоссияВ миреСергей Нечаев (дипломат)
 
 
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