https://ria.ru/20240227/g7-1929784605.html

США и Британия используют G7 как "полезных идиотов", заявил МИД России

США и Британия используют G7 как "полезных идиотов", заявил МИД России - РИА Новости, 27.02.2024

США и Британия используют G7 как "полезных идиотов", заявил МИД России

Вашингтон и Лондон в G7 используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии, заявила... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:32

2024-02-27T14:32

2024-02-27T14:32

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мария захарова

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон и Лондон в G7 используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Усилиями, прежде всего, англосаксов "семерка" превращена в некий штаб борьбы Запада с Россией, а также другими самостоятельными государствами, стремящимися к развитию законных связей друг с другом. При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, мария захарова, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, великобритания