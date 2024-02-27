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США и Британия используют G7 как "полезных идиотов", заявил МИД России - РИА Новости, 27.02.2024
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14:32 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/g7-1929784605.html
США и Британия используют G7 как "полезных идиотов", заявил МИД России
США и Британия используют G7 как "полезных идиотов", заявил МИД России - РИА Новости, 27.02.2024
США и Британия используют G7 как "полезных идиотов", заявил МИД России
Вашингтон и Лондон в G7 используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии, заявила... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:32
2024-02-27T14:32
в мире
россия
мария захарова
g7
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон и Лондон в G7 используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Усилиями, прежде всего, англосаксов "семерка" превращена в некий штаб борьбы Запада с Россией, а также другими самостоятельными государствами, стремящимися к развитию законных связей друг с другом. При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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в мире, россия, мария захарова, g7, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, великобритания
В мире, Россия, Мария Захарова, G7, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), США, Великобритания
США и Британия используют G7 как "полезных идиотов", заявил МИД России

Захарова: США и Британия используют союзников по G7 как полезных идиотов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вашингтон и Лондон в G7 используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Усилиями, прежде всего, англосаксов "семерка" превращена в некий штаб борьбы Запада с Россией, а также другими самостоятельными государствами, стремящимися к развитию законных связей друг с другом. При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Российские флаги - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Россия виновата в том, что Запад не может напугать нами остальной мир
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМария ЗахароваG7Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВеликобритания
 
 
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