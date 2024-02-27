https://ria.ru/20240227/fukusima-1929788239.html

Оператор аварийной японской АЭС извинился перед рыбаками

Оператор аварийной японской АЭС извинился перед рыбаками - РИА Новости, 27.02.2024

Оператор аварийной японской АЭС извинился перед рыбаками

Оператор аварийной японской АЭС "Фукусисма-1" - ТЕРСО - извинился перед кооперативами рыбаков префектуры Фукусима за утечку радиоактивной воды на очистном... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:42

2024-02-27T14:42

2024-02-27T14:42

в мире

фукусима (префектура)

терсо

фукусима-1

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Оператор аварийной японской АЭС "Фукусисма-1" - ТЕРСО - извинился перед кооперативами рыбаков префектуры Фукусима за утечку радиоактивной воды на очистном сооружении станции, сообщил телеканал NHK. Представитель компании посетил собрание кооперативов рыбаков префектуры, рассказал, что в настоящее время снимется слой земли, впитавший воду, а также отслеживается путь утечки, чтобы она не попала в море. На АЭС "Фукусима-1" 7 февраля была обнаружена утечка 1,5 тонн воды с радионуклидами в сооружении по ее очистке. Оборудование проходило техосмотр и очистку чистой водой. Предположительно, утечка радионуклидов произошла вместе с чистой водой, которой мыли внутренность оборудования для очистки. По первоначальным подсчетам ТЕРСО, объем воды равен 5,5 тонн, затем цифру скорректировали до 1,5 тонн, в ней содержатся радионуклиды, в том числе радиоактивные цезий и стронций. Сообщалось, что содержание радиоактивных веществ оценивается в 22 миллиарда беккерелей. Оборудование предназначено для одного из этапов очистки от цезия. Предположительно, причиной утечки стал человеческий фактор – часть клапанов, которые должны были быть закрыты, оказались открыты. Предположительно, радиоактивная воды вытекла вместе с чистой, которая использовалась для мытья. Как только подача воды для мытья была перекрыта, утечка радиоактивной воды также прекратилась. Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО – сообщила, что утечка воды с содержанием радионуклидов не отразилась на ситуации за пределами станции. Значительная часть воды, предположительно, впиталась в почву, просочившись через щели. ТЕРСО заявила, что утечка произошла в зоне отселения, будут проведены работы по изъятию почвы, в которую впиталась вода. Точка мониторинга, установленная рядом со сточным каналом неподалеку, не показала изменений фона.

https://ria.ru/20230825/fukusima-1892070283.html

https://ria.ru/20230911/vody-1895445171.html

фукусима (префектура)

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в мире, фукусима (префектура), терсо, фукусима-1