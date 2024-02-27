https://ria.ru/20240227/flagi-1929688010.html

Аксенов напомнил, как над Крымом подняли российские флаги

Аксенов напомнил, как над Крымом подняли российские флаги - РИА Новости, 27.02.2024

Аксенов напомнил, как над Крымом подняли российские флаги

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что ровно десять лет назад российские флаги подняли над Крымом, тогда же на полуострове проявились и "вежливые люди". РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T07:55

2024-02-27T07:55

2024-02-27T07:57

россия

украина

симферополь

республика крым

сергей аксенов (политик)

владимир путин

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил, что ровно десять лет назад российские флаги подняли над Крымом, тогда же на полуострове проявились и "вежливые люди". Ранее сообщалось, что празднование 10-й годовщины воссоединения полуострова с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – все началось с нас". В Крыму также запустили в соцсетях флешмоб "СпасибоЗаКрым". "Хроники Крымской весны: 27 февраля 2014 года. Ранним утром здания Верховного совета и Совета министров Крыма были взяты под охрану. Это были те самые "вежливые люди". Над административными зданиями подняты флаги России!" - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Вооруженные люди в камуфляже без опознавательных знаков 27 февраля 2014 года установили контроль над зданием парламента и правительства Крыма, который в то время находился в составе Украины, а в последующие дни над аэропортом в Симферополе и другими стратегическими объектами на полуострове. Кроме того, они помогали обеспечить порядок и безопасность при проведении 16 марта 2014 года референдума по вопросу о присоединении Крыма к России. Подчеркнутая корректность их поведения привела к появлению выражения "вежливые люди". Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240128/aksenov-1923945609.html

https://ria.ru/20240218/krym-1928033089.html

россия

украина

симферополь

республика крым

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россия, украина, симферополь, республика крым, сергей аксенов (политик), владимир путин, оон