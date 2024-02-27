В Сочи приехали 3,5 тысячи волонтеров для участия в фестивале молодежи

СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Не менее 3,5 тысячи волонтеров прибыли в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Накануне железнодорожный вокзал Адлера встретил первую группу волонтеров фестиваля, тогда на курорт прибыло более 600 человек из Краснодарского края. "В Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи прибыли 3,5 тысячи волонтеров. Всего в фестивале задействованы 4 тысячи волонтеров, 500 из них - сочинские. В рамках подготовительного этапа волонтерской программы городские волонтеры прошли объектовое и функциональное обучение. Они работают в международном аэропорту Сочи и железнодорожном вокзале Адлера, встречая делегации участников Всемирного фестиваля молодежи", - сказано в сообщении мэрии. По заверению сочинских властей, волонтеры прошли тренинги по этике, изучили правила межкультурной коммуникации и взаимодействия с людьми с инвалидностью, ознакомились с площадками, на которых будут работать. "В Сочи волонтерская деятельность очень популярна еще со времен проведения Игр – 2014. Сегодня для организации добровольческого движения на базе Дома молодежи создан первый в Сочи "Добро.Центр". В состав команды городских волонтеров для проведения Всемирного фестиваля молодежи вошли студенты организаций высшего и профессионального образования, учащиеся старших классов общеобразовательных школ, волонтеры блока "Серебряный возраст", активисты волонтерского движения города", - приводятся в релизе слова начальника управления молодежной политики администрации Сочи Сергея Черемшанова. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи. 26 февраля 2024
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СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Не менее 3,5 тысячи волонтеров прибыли в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Накануне железнодорожный вокзал Адлера встретил первую группу волонтеров фестиваля, тогда на курорт прибыло более 600 человек из Краснодарского края.
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"
25 февраля, 17:38
"В Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи прибыли 3,5 тысячи волонтеров. Всего в фестивале задействованы 4 тысячи волонтеров, 500 из них - сочинские. В рамках подготовительного этапа волонтерской программы городские волонтеры прошли объектовое и функциональное обучение. Они работают в международном аэропорту Сочи и железнодорожном вокзале Адлера, встречая делегации участников Всемирного фестиваля молодежи", - сказано в сообщении мэрии.
По заверению сочинских властей, волонтеры прошли тренинги по этике, изучили правила межкультурной коммуникации и взаимодействия с людьми с инвалидностью, ознакомились с площадками, на которых будут работать. "В Сочи волонтерская деятельность очень популярна еще со времен проведения Игр – 2014. Сегодня для организации добровольческого движения на базе Дома молодежи создан первый в Сочи "Добро.Центр". В состав команды городских волонтеров для проведения Всемирного фестиваля молодежи вошли студенты организаций высшего и профессионального образования, учащиеся старших классов общеобразовательных школ, волонтеры блока "Серебряный возраст", активисты волонтерского движения города", - приводятся в релизе слова начальника управления молодежной политики администрации Сочи Сергея Черемшанова.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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