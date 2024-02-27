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В Сочи приехали 3,5 тысячи волонтеров для участия в фестивале молодежи - РИА Новости, 27.02.2024
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17:09 27.02.2024 (обновлено: 17:37 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/festival-1929828155.html
В Сочи приехали 3,5 тысячи волонтеров для участия в фестивале молодежи
В Сочи приехали 3,5 тысячи волонтеров для участия в фестивале молодежи - РИА Новости, 27.02.2024
В Сочи приехали 3,5 тысячи волонтеров для участия в фестивале молодежи
Не менее 3,5 тысячи волонтеров прибыли в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи, сообщили в пресс-службе администрации курорта. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:09
2024-02-27T17:37
сочи
адлер
краснодарский край
всемирный фестиваль молодежи — 2024
образовательный центр "сириус"
общество
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СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Не менее 3,5 тысячи волонтеров прибыли в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи, сообщили в пресс-службе администрации курорта. Накануне железнодорожный вокзал Адлера встретил первую группу волонтеров фестиваля, тогда на курорт прибыло более 600 человек из Краснодарского края. "В Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи прибыли 3,5 тысячи волонтеров. Всего в фестивале задействованы 4 тысячи волонтеров, 500 из них - сочинские. В рамках подготовительного этапа волонтерской программы городские волонтеры прошли объектовое и функциональное обучение. Они работают в международном аэропорту Сочи и железнодорожном вокзале Адлера, встречая делегации участников Всемирного фестиваля молодежи", - сказано в сообщении мэрии. По заверению сочинских властей, волонтеры прошли тренинги по этике, изучили правила межкультурной коммуникации и взаимодействия с людьми с инвалидностью, ознакомились с площадками, на которых будут работать. "В Сочи волонтерская деятельность очень популярна еще со времен проведения Игр – 2014. Сегодня для организации добровольческого движения на базе Дома молодежи создан первый в Сочи "Добро.Центр". В состав команды городских волонтеров для проведения Всемирного фестиваля молодежи вошли студенты организаций высшего и профессионального образования, учащиеся старших классов общеобразовательных школ, волонтеры блока "Серебряный возраст", активисты волонтерского движения города", - приводятся в релизе слова начальника управления молодежной политики администрации Сочи Сергея Черемшанова. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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сочи, адлер, краснодарский край, всемирный фестиваль молодежи — 2024, образовательный центр "сириус", общество
Сочи, Адлер, Краснодарский край, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Образовательный центр "Сириус", Общество
В Сочи приехали 3,5 тысячи волонтеров для участия в фестивале молодежи

В Сочи приехали 3,5 тыс волонтеров для участия во Всемирном фестивале молодежи

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВолонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи. 26 февраля 2024
Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи. 26 февраля 2024
Читать ria.ru в
СИРИУС, 27 фев – РИА Новости. Не менее 3,5 тысячи волонтеров прибыли в Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
Накануне железнодорожный вокзал Адлера встретил первую группу волонтеров фестиваля, тогда на курорт прибыло более 600 человек из Краснодарского края.
Парк науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В "Сириусе" к Всемирному фестивалю молодежи откроют собственный "аэропорт"
25 февраля, 17:38
"В Сочи для участия во Всемирном фестивале молодежи прибыли 3,5 тысячи волонтеров. Всего в фестивале задействованы 4 тысячи волонтеров, 500 из них - сочинские. В рамках подготовительного этапа волонтерской программы городские волонтеры прошли объектовое и функциональное обучение. Они работают в международном аэропорту Сочи и железнодорожном вокзале Адлера, встречая делегации участников Всемирного фестиваля молодежи", - сказано в сообщении мэрии.
По заверению сочинских властей, волонтеры прошли тренинги по этике, изучили правила межкультурной коммуникации и взаимодействия с людьми с инвалидностью, ознакомились с площадками, на которых будут работать. "В Сочи волонтерская деятельность очень популярна еще со времен проведения Игр – 2014. Сегодня для организации добровольческого движения на базе Дома молодежи создан первый в Сочи "Добро.Центр". В состав команды городских волонтеров для проведения Всемирного фестиваля молодежи вошли студенты организаций высшего и профессионального образования, учащиеся старших классов общеобразовательных школ, волонтеры блока "Серебряный возраст", активисты волонтерского движения города", - приводятся в релизе слова начальника управления молодежной политики администрации Сочи Сергея Черемшанова.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Чествовать гостей будут также в Сочи, у границ которого находится федеральная территория. В программе фестиваля примут участие 20 тысяч человек, из них половина - иностранцы.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
СочиАдлерКраснодарский крайВсемирный фестиваль молодежи — 2024Образовательный центр "Сириус"Общество
 
 
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