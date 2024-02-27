Для участников фестиваля молодежи подготовили 12 экскурсионных маршрутов
Разуваева: для участников ВФМ-2024 подготовили 12 экскурсионных маршрутов
Волонтеры университета "Сириус". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 смогут почувствовать его атмосферу благодаря 12 экскурсионным маршрутам, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Участники Всемирного фестиваля молодёжи – представители разных народов и культур, которых объединяют ценности ВФМ-2024: стремление к новым высотам, дружелюбие и взаимоуважение. Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогут 300 "проводников смыслов" – гиды со всей страны, которые расскажут о достижениях Города молодёжи мира в науке и бизнесе, об истории местности и олимпийском наследии, позволят прикоснуться к уникальной черноморской природе и открыть кулинарные традиции российских регионов", – приводит пресс-служба слова руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой.
Организатором экскурсий на ВФМ-2024 выступает программа Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". Отмечается, что среди 12 маршрутов - пешеходная экскурсия "История места" по федеральной территории "Сириус".
"На обзорной прогулке по Международному аэропорту и Городу молодёжи мира они отправятся в полёт по бескрайним просторам России, увидят экспозицию с зонами досмотра, регистрации и залами ожидания на территории парка науки и искусств "Сириус", узнают о местных культурных и концертных пространствах и местах для отдыха с пользой", - уточнили в пресс-службе.
У участников на экскурсиях будет возможность проникнуться историей и легендами Чёрного моря, посетить лаборатории и встреться с учёными, прогуляться по горнолыжному курорту Роза Хутор, познакомиться со стадионом "Фишт" и другое.
"Гостей ВФМ-2024 также ждет экскурсия-квест об истории российской анимации, посещение канатной дороги, горнолыжной трассы и лесной тропы в походе с традиционным русским чаепитием с самоваром, знакомство с региональными экспозициями Дома молодёжи "Вызов", где в том числе представлены молодёжные столицы России этого года – Москва и Владивосток", - уточнили организаторы.
Более того, во время фестиваля будут организованы 12 зон гостеприимства - точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию о тематических маршрутах.
Проводить экскурсии будут проводить 300 лучших экскурсоводов со всей России. Как отметили в пресс-службе программы "Больше, чем путешествие", все экскурсоводы проходили теоретическое и практическое обучение, и были отобраны из 10 тысяч человек.
"Среди них (экскурсоводов) не только действующие гиды, но и студенты, педагоги, предприниматели, ученые и сотрудники культурных, спортивных учреждений", - заявили в пресс-службе.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.