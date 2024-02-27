Рейтинг@Mail.ru
Для участников фестиваля молодежи подготовили 12 экскурсионных маршрутов - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 27.02.2024 (обновлено: 18:49 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/festival-1929819770.html
Для участников фестиваля молодежи подготовили 12 экскурсионных маршрутов
Для участников фестиваля молодежи подготовили 12 экскурсионных маршрутов - РИА Новости, 27.02.2024
Для участников фестиваля молодежи подготовили 12 экскурсионных маршрутов
Участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 смогут почувствовать его атмосферу благодаря 12 экскурсионным маршрутам, сообщили в пресс-службе фестиваля. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:39
2024-02-27T18:49
всемирный фестиваль молодежи — 2024
ксения разуваева
россия
черное море
москва
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928083088_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_bf3b64445ed7e7c7e0576f88800314a2.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 смогут почувствовать его атмосферу благодаря 12 экскурсионным маршрутам, сообщили в пресс-службе фестиваля."Участники Всемирного фестиваля молодёжи – представители разных народов и культур, которых объединяют ценности ВФМ-2024: стремление к новым высотам, дружелюбие и взаимоуважение. Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогут 300 "проводников смыслов" – гиды со всей страны, которые расскажут о достижениях Города молодёжи мира в науке и бизнесе, об истории местности и олимпийском наследии, позволят прикоснуться к уникальной черноморской природе и открыть кулинарные традиции российских регионов", – приводит пресс-служба слова руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой.Организатором экскурсий на ВФМ-2024 выступает программа Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". Отмечается, что среди 12 маршрутов - пешеходная экскурсия "История места" по федеральной территории "Сириус"."На обзорной прогулке по Международному аэропорту и Городу молодёжи мира они отправятся в полёт по бескрайним просторам России, увидят экспозицию с зонами досмотра, регистрации и залами ожидания на территории парка науки и искусств "Сириус", узнают о местных культурных и концертных пространствах и местах для отдыха с пользой", - уточнили в пресс-службе.У участников на экскурсиях будет возможность проникнуться историей и легендами Чёрного моря, посетить лаборатории и встреться с учёными, прогуляться по горнолыжному курорту Роза Хутор, познакомиться со стадионом "Фишт" и другое."Гостей ВФМ-2024 также ждет экскурсия-квест об истории российской анимации, посещение канатной дороги, горнолыжной трассы и лесной тропы в походе с традиционным русским чаепитием с самоваром, знакомство с региональными экспозициями Дома молодёжи "Вызов", где в том числе представлены молодёжные столицы России этого года – Москва и Владивосток", - уточнили организаторы.Более того, во время фестиваля будут организованы 12 зон гостеприимства - точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию о тематических маршрутах.Проводить экскурсии будут проводить 300 лучших экскурсоводов со всей России. Как отметили в пресс-службе программы "Больше, чем путешествие", все экскурсоводы проходили теоретическое и практическое обучение, и были отобраны из 10 тысяч человек."Среди них (экскурсоводов) не только действующие гиды, но и студенты, педагоги, предприниматели, ученые и сотрудники культурных, спортивных учреждений", - заявили в пресс-службе.Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
https://ria.ru/20240227/festival-1929719748.html
https://ria.ru/20240227/festivalmolodezhi-1929711619.html
https://ria.ru/20240226/festival-1929477450.html
https://ria.ru/20240225/vmf-2024-1929440725.html
россия
черное море
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928083088_66:0:1105:779_1920x0_80_0_0_52eddf34d047d8c1ca16d9f5331bea81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
всемирный фестиваль молодежи — 2024, ксения разуваева, россия, черное море, москва, владимир путин, общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Ксения Разуваева, Россия, Черное море, Москва, Владимир Путин, Общество
Для участников фестиваля молодежи подготовили 12 экскурсионных маршрутов

Разуваева: для участников ВФМ-2024 подготовили 12 экскурсионных маршрутов

© Фото : Дмитрий Плишкин/TelegramВолонтеры университета "Сириус"
Волонтеры университета Сириус - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Дмитрий Плишкин/Telegram
Волонтеры университета "Сириус". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи 2024 смогут почувствовать его атмосферу благодаря 12 экскурсионным маршрутам, сообщили в пресс-службе фестиваля.
"Участники Всемирного фестиваля молодёжи – представители разных народов и культур, которых объединяют ценности ВФМ-2024: стремление к новым высотам, дружелюбие и взаимоуважение. Проникнуться атмосферой масштабного события вместе с единомышленниками, зарядиться позитивным настроем помогут 300 "проводников смыслов" – гиды со всей страны, которые расскажут о достижениях Города молодёжи мира в науке и бизнесе, об истории местности и олимпийском наследии, позволят прикоснуться к уникальной черноморской природе и открыть кулинарные традиции российских регионов", – приводит пресс-служба слова руководителя Росмолодёжи Ксении Разуваевой.
Люди фотографируются рядом со фигурой Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
Вчера, 12:22
Организатором экскурсий на ВФМ-2024 выступает программа Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". Отмечается, что среди 12 маршрутов - пешеходная экскурсия "История места" по федеральной территории "Сириус".
"На обзорной прогулке по Международному аэропорту и Городу молодёжи мира они отправятся в полёт по бескрайним просторам России, увидят экспозицию с зонами досмотра, регистрации и залами ожидания на территории парка науки и искусств "Сириус", узнают о местных культурных и концертных пространствах и местах для отдыха с пользой", - уточнили в пресс-службе.
У участников на экскурсиях будет возможность проникнуться историей и легендами Чёрного моря, посетить лаборатории и встреться с учёными, прогуляться по горнолыжному курорту Роза Хутор, познакомиться со стадионом "Фишт" и другое.
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
На Всемирный фестиваль молодежи отправятся 275 участников из Таджикистана
Вчера, 10:41
"Гостей ВФМ-2024 также ждет экскурсия-квест об истории российской анимации, посещение канатной дороги, горнолыжной трассы и лесной тропы в походе с традиционным русским чаепитием с самоваром, знакомство с региональными экспозициями Дома молодёжи "Вызов", где в том числе представлены молодёжные столицы России этого года – Москва и Владивосток", - уточнили организаторы.
Более того, во время фестиваля будут организованы 12 зон гостеприимства - точки старта всех экскурсий и место, где можно узнать информацию о тематических маршрутах.
Проводить экскурсии будут проводить 300 лучших экскурсоводов со всей России. Как отметили в пресс-службе программы "Больше, чем путешествие", все экскурсоводы проходили теоретическое и практическое обучение, и были отобраны из 10 тысяч человек.
Здание образовательного центра в Сириусе - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
В "Сириусе" завершается подготовка объектов Всемирного фестиваля молодежи
26 февраля, 09:53
"Среди них (экскурсоводов) не только действующие гиды, но и студенты, педагоги, предприниматели, ученые и сотрудники культурных, спортивных учреждений", - заявили в пресс-службе.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. На фестивале заявлено 20 тысяч участников, половина из них - иностранцы. Как рассказывал глава федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин, подготовка к фестивалю практически завершена, власти находятся в ожидании гостей и участников крупного мирового события.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Волонтеры университета Сириус - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
На фестивале молодежи начали практическую подготовку экскурсоводов
25 февраля, 23:22
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Ксения РазуваеваРоссияЧерное мореМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала