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В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк - РИА Новости, 27.02.2024
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13:27 27.02.2024 (обновлено: 13:31 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/festival-1929759215.html
В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк
В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк - РИА Новости, 27.02.2024
В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк
Вход в Олимпийский парк будет ограничен с 28 февраля на время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщает пресс-служба федеральной территории. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:27
2024-02-27T13:31
олимпийские игры
россия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Вход в Олимпийский парк будет ограничен с 28 февраля на время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщает пресс-служба федеральной территории. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Отмечается, что со среды вход в Олимпийский парк будет доступен только для аккредитованных участников. "На время Всемирного фестиваля молодежи вход в периметр проведения мероприятий будет доступен только для участников. Ограничения начнут действовать с 08.00 28 февраля и продлятся до завершения мероприятий фестиваля", - говорится в сообщении. Уточняется, что в периметр проведения мероприятий, доступный для аккредитованных участников, входят Олимпийский парк, Университет "Сириус", часть территории между Олимпийским парком и Университетом, от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
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олимпийские игры, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Олимпийские игры, Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк

В Сириусе ограничат вход в Олимпийский парк на время фестиваля молодежи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБаннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 26 февраля 2024
Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 26 февраля 2024
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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Вход в Олимпийский парк будет ограничен с 28 февраля на время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщает пресс-служба федеральной территории.
Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Отмечается, что со среды вход в Олимпийский парк будет доступен только для аккредитованных участников.
«
"На время Всемирного фестиваля молодежи вход в периметр проведения мероприятий будет доступен только для участников. Ограничения начнут действовать с 08.00 28 февраля и продлятся до завершения мероприятий фестиваля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в периметр проведения мероприятий, доступный для аккредитованных участников, входят Олимпийский парк, Университет "Сириус", часть территории между Олимпийским парком и Университетом, от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
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Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
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На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Олимпийские игрыРоссияВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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