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В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк

В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк - РИА Новости, 27.02.2024

В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк

Вход в Олимпийский парк будет ограничен с 28 февраля на время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщает пресс-служба федеральной территории. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T13:27

2024-02-27T13:27

2024-02-27T13:31

олимпийские игры

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Вход в Олимпийский парк будет ограничен с 28 февраля на время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщает пресс-служба федеральной территории. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Отмечается, что со среды вход в Олимпийский парк будет доступен только для аккредитованных участников. "На время Всемирного фестиваля молодежи вход в периметр проведения мероприятий будет доступен только для участников. Ограничения начнут действовать с 08.00 28 февраля и продлятся до завершения мероприятий фестиваля", - говорится в сообщении. Уточняется, что в периметр проведения мероприятий, доступный для аккредитованных участников, входят Олимпийский парк, Университет "Сириус", часть территории между Олимпийским парком и Университетом, от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.

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олимпийские игры, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024