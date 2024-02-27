В Сириусе временно ограничат вход в Олимпийский парк

СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Вход в Олимпийский парк будет ограничен с 28 февраля на время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщает пресс-служба федеральной территории. Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Отмечается, что со среды вход в Олимпийский парк будет доступен только для аккредитованных участников. "На время Всемирного фестиваля молодежи вход в периметр проведения мероприятий будет доступен только для участников. Ограничения начнут действовать с 08.00 28 февраля и продлятся до завершения мероприятий фестиваля", - говорится в сообщении. Уточняется, что в периметр проведения мероприятий, доступный для аккредитованных участников, входят Олимпийский парк, Университет "Сириус", часть территории между Олимпийским парком и Университетом, от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи. 26 февраля 2024
Читать ria.ru в
СОЧИ, 27 фев - РИА Новости. Вход в Олимпийский парк будет ограничен с 28 февраля на время проведения Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, сообщает пресс-служба федеральной территории.
Фестиваль пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории Сириус. Отмечается, что со среды вход в Олимпийский парк будет доступен только для аккредитованных участников.
«
"На время Всемирного фестиваля молодежи вход в периметр проведения мероприятий будет доступен только для участников. Ограничения начнут действовать с 08.00 28 февраля и продлятся до завершения мероприятий фестиваля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в периметр проведения мероприятий, доступный для аккредитованных участников, входят Олимпийский парк, Университет "Сириус", часть территории между Олимпийским парком и Университетом, от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи 2024.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.