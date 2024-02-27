https://ria.ru/20240227/fermery-1929812615.html
Испанские фермеры заблокировали трассу на границе с Францией
Испанские фермеры заблокировали трассу на границе с Францией - РИА Новости, 27.02.2024
Испанские фермеры заблокировали трассу на границе с Францией
Испанские фермеры на тракторах перекрыли одну из ключевых дорог между королевством и Францией в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:12
2024-02-27T16:12
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МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Испанские фермеры на тракторах перекрыли одну из ключевых дорог между королевством и Францией в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, свидетельствуют данные каталонской дорожной службы. Согласно ей, протестующие, созванные сельскохозяйственным синдикатом автономного сообщества Каталония Unio de Pagesos, перекрыли автостраду AP-7 между Боррасой и Виладемульсом и шоссе N-II между Баскарой и Виламаллой. Собравшиеся аграрии заверяют, что намерены оставаться там на протяжении 48 часов. На видеоматериалах, опубликованных на странице синдиката в социальной сети X, видно, как испанские фермеры останавливают грузовики с продуктами из Марокко и разбрасывают груз по обочине дорог. Таким образом, аграрии обращают внимание на то, что продукты, ввозимые в Евросоюз из третьих стран, очень часто не соответствуют европейским стандартам. Unio de Pagesos призвал к проведению акций протеста на различных подъездах к границе с Францией в провинции Жирона со вторника по среду. Кроме того, они планируют перекрыть движение на различных дорогах в Ллейде со вторника по четверг. 14 февраля группа фермеров более чем на 24 часа заблокировала трассу AP-7. После этого правительство Каталонии пообещало изучить вопрос о смягчении некоторых ограничений на использование воды для фермеров и животноводов, включенных в специальный план по борьбе с засухой в Каталонии. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
https://ria.ru/20240226/fermery-1929537935.html
https://ria.ru/20240227/granitsa-1929703114.html
https://ria.ru/20240226/polsha-1929489206.html
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в мире, франция, каталония, марокко, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Франция, Каталония, Марокко, Евросоюз, Еврокомиссия
Испанские фермеры заблокировали трассу на границе с Францией
Испанские фермеры на тракторах перекрыли трассу на границе с Францией
МАДРИД, 27 фев - РИА Новости. Испанские фермеры на тракторах перекрыли одну из ключевых дорог между королевством и Францией в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, свидетельствуют данные каталонской дорожной службы.
Согласно ей, протестующие, созванные сельскохозяйственным синдикатом автономного сообщества Каталония Unio de Pagesos, перекрыли автостраду AP-7 между Боррасой и Виладемульсом и шоссе N-II между Баскарой и Виламаллой. Собравшиеся аграрии заверяют, что намерены оставаться там на протяжении 48 часов.
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На видеоматериалах, опубликованных на странице синдиката в социальной сети X, видно, как испанские фермеры останавливают грузовики с продуктами из Марокко и разбрасывают груз по обочине дорог. Таким образом, аграрии обращают внимание на то, что продукты, ввозимые в Евросоюз из третьих стран, очень часто не соответствуют европейским стандартам.
Unio de Pagesos призвал к проведению акций протеста на различных подъездах к границе с Францией в провинции Жирона со вторника по среду. Кроме того, они планируют перекрыть движение на различных дорогах в Ллейде со вторника по четверг.
14 февраля группа фермеров более чем на 24 часа заблокировала трассу AP-7. После этого правительство Каталонии пообещало изучить вопрос о смягчении некоторых ограничений на использование воды для фермеров и животноводов, включенных в специальный план по борьбе с засухой в Каталонии.
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Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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