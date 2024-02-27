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В Брюсселе ранили трех полицейских во время демонстраций фермеров - РИА Новости, 27.02.2024
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10:34 27.02.2024 (обновлено: 11:08 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/fermery-1929709251.html
В Брюсселе ранили трех полицейских во время демонстраций фермеров
В Брюсселе ранили трех полицейских во время демонстраций фермеров - РИА Новости, 27.02.2024
В Брюсселе ранили трех полицейских во время демонстраций фермеров
По меньшей мере трое правоохранителей получили ранения во время проходившей накануне демонстрации аграриев в Брюсселе, сообщает телеканал RTBF. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T10:34
2024-02-27T11:08
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. По меньшей мере трое правоохранителей получили ранения во время проходившей накануне демонстрации аграриев в Брюсселе, сообщает телеканал RTBF. "Полиция с сожалением сообщает о трех раненых и нескольких инцидентах на демонстрации фермеров", – передает канал. Правоохранители также отмечают, что демонстранты подожгли большое количество покрышек и сена на улице Луа, ведущей в Европейский квартал, куда хотели прорваться фермеры. Кроме того, на основе анализа полученных изображений было начато расследования в отношении лиц, пытавшихся прорвать полицейские ограждения. "Некоторое число незначительных инцидентов также имели место, но без последствий", – добавляют в полиции. В понедельник в Брюсселе прошли демонстрации фермеров. Они пытались попасть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и Совета Европы, чтобы выразить протест в день встречи глав минсельхоза ЕС, но им преграждала путь полиция. Нескольким фермерам удалось с помощью своих тракторов прорвать полицейскую блокаду на перекрестке авеню д'Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе. Аграрии также устроили пожар из большой кучи покрышек, которую полиция вынуждена была тушить водомётами. Евроквартал был завален стогами сена. Протестующие закидывали яйцами одно из зданий Евроинститутов Lex недалеко от площади Шуман. Цистерны разливали на улицах навоз, а тракторы ковшами сносили полицейские ограждения, обстреливая полицию соломой. Фермеры также атаковали полицию зажигательными смесями, после чего стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водяные пушки. В манифестации в Брюсселе в понедельник приняли участие порядка 900 тракторов. Акция прошла по призыву профсоюзов Fugea, Федерации сельского хозяйства Валлонии (FWA), Федерации молодых аграриев (FJA), а также Европейской координации Via Campesina (ECVC).
https://ria.ru/20240226/fermery-1929662671.html
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в мире, брюссель, еврокомиссия, совет европы, евросоюз, авто
В мире, Брюссель, Еврокомиссия, Совет Европы, Евросоюз, Авто
В Брюсселе ранили трех полицейских во время демонстраций фермеров

В Брюсселе трое полицейских получили ранения в ходе демонстраций фермеров

© AFP 2024 / JOHN THYSОфицеры бельгийской полиции во время акции протеста, организованной фермерами в Брюсселе. 26 февраля 2024
Офицеры бельгийской полиции во время акции протеста, организованной фермерами в Брюсселе. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AFP 2024 / JOHN THYS
Офицеры бельгийской полиции во время акции протеста, организованной фермерами в Брюсселе. 26 февраля 2024
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. По меньшей мере трое правоохранителей получили ранения во время проходившей накануне демонстрации аграриев в Брюсселе, сообщает телеканал RTBF.
«
"Полиция с сожалением сообщает о трех раненых и нескольких инцидентах на демонстрации фермеров", – передает канал.
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Правоохранители также отмечают, что демонстранты подожгли большое количество покрышек и сена на улице Луа, ведущей в Европейский квартал, куда хотели прорваться фермеры.
Кроме того, на основе анализа полученных изображений было начато расследования в отношении лиц, пытавшихся прорвать полицейские ограждения.
"Некоторое число незначительных инцидентов также имели место, но без последствий", – добавляют в полиции.
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В понедельник в Брюсселе прошли демонстрации фермеров. Они пытались попасть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и Совета Европы, чтобы выразить протест в день встречи глав минсельхоза ЕС, но им преграждала путь полиция. Нескольким фермерам удалось с помощью своих тракторов прорвать полицейскую блокаду на перекрестке авеню д'Одергем и улицы Бельяр в Брюсселе. Аграрии также устроили пожар из большой кучи покрышек, которую полиция вынуждена была тушить водомётами. Евроквартал был завален стогами сена.
Протестующие закидывали яйцами одно из зданий Евроинститутов Lex недалеко от площади Шуман. Цистерны разливали на улицах навоз, а тракторы ковшами сносили полицейские ограждения, обстреливая полицию соломой. Фермеры также атаковали полицию зажигательными смесями, после чего стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водяные пушки.
В манифестации в Брюсселе в понедельник приняли участие порядка 900 тракторов. Акция прошла по призыву профсоюзов Fugea, Федерации сельского хозяйства Валлонии (FWA), Федерации молодых аграриев (FJA), а также Европейской координации Via Campesina (ECVC).
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