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СМИ: высокопоставленные республиканцы недовольны спикером Джонсоном - РИА Новости, 27.02.2024
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18:00 27.02.2024 (обновлено: 18:01 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/dzhonson-1929839836.html
СМИ: высокопоставленные республиканцы недовольны спикером Джонсоном
СМИ: высокопоставленные республиканцы недовольны спикером Джонсоном - РИА Новости, 27.02.2024
СМИ: высокопоставленные республиканцы недовольны спикером Джонсоном
Среди высокопоставленных представителей Республиканской партии в конгрессе США растет недовольство спикером палаты представителей Майком Джонсоном из-за... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T18:00
2024-02-27T18:01
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майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Среди высокопоставленных представителей Республиканской партии в конгрессе США растет недовольство спикером палаты представителей Майком Джонсоном из-за отсутствия уверенности в его способности руководить партийным большинством, сообщает интернет-издание Punchbowl. "Джонсон не принимал участие в переговорах с высокими ставками на кону. Он отказывается занимать позиции по большим вопросам. Среди остальных высокопоставленных республиканцев в палате представителей нарастает усталость от него и отсутствует вера в его лидерство", - пишет издание со ссылкой на источники в конгрессе. Также подчеркивается, что при Джонсоне в палате представителей сформировались две группы республиканских законодателей в пропорции 100 на 110 при общем количестве мест партийного большинства в 219, каждая из которых стремится "править в традиционной манере". Как отмечает издание, дополнительным поводом для недовольства спикером со стороны однопартийцев служат его переговоры с остальными лидерами конгресса по согласованию бюджета США, поскольку Джонсон не договаривается ни о каких значимых результатах для Республиканской партии. Ранее портал Axios сообщал о беспокойстве республиканцев в палате представителей США тем, что рядовые консерваторы поддержат полную остановку работы правительства (шатдаун). Джонсон должен будет выбрать соглашение с демократами, чтобы избежать частичного шатдауна с 1 марта, или же встать на сторону наиболее консервативных республиканцев. Как заявил ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, американские законодатели за минувшие выходные не смогли достичь двухпартийных договоренностей о продолжении финансирования работы правительства США во избежание его остановки. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить в США уже с марта, поставит под угрозу американскую безопасность и экономику.
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
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в мире, сша, майк джонсон, конгресс сша
В мире, США, Майк Джонсон, Конгресс США
СМИ: высокопоставленные республиканцы недовольны спикером Джонсоном

Punchbowl: республиканцы сомневаются в умении Джонсона руководить конгрессменами

© AP Photo / Alex BrandonСпикер палаты представителей США Майк Джонсон
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Среди высокопоставленных представителей Республиканской партии в конгрессе США растет недовольство спикером палаты представителей Майком Джонсоном из-за отсутствия уверенности в его способности руководить партийным большинством, сообщает интернет-издание Punchbowl.
"Джонсон не принимал участие в переговорах с высокими ставками на кону. Он отказывается занимать позиции по большим вопросам. Среди остальных высокопоставленных республиканцев в палате представителей нарастает усталость от него и отсутствует вера в его лидерство", - пишет издание со ссылкой на источники в конгрессе. Также подчеркивается, что при Джонсоне в палате представителей сформировались две группы республиканских законодателей в пропорции 100 на 110 при общем количестве мест партийного большинства в 219, каждая из которых стремится "править в традиционной манере".
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Как отмечает издание, дополнительным поводом для недовольства спикером со стороны однопартийцев служат его переговоры с остальными лидерами конгресса по согласованию бюджета США, поскольку Джонсон не договаривается ни о каких значимых результатах для Республиканской партии.
Ранее портал Axios сообщал о беспокойстве республиканцев в палате представителей США тем, что рядовые консерваторы поддержат полную остановку работы правительства (шатдаун). Джонсон должен будет выбрать соглашение с демократами, чтобы избежать частичного шатдауна с 1 марта, или же встать на сторону наиболее консервативных республиканцев.
Как заявил ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер, американские законодатели за минувшие выходные не смогли достичь двухпартийных договоренностей о продолжении финансирования работы правительства США во избежание его остановки. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить в США уже с марта, поставит под угрозу американскую безопасность и экономику.
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