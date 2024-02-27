https://ria.ru/20240227/dtp-1929694068.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей, один человек погиб

На МКАД столкнулись несколько автомобилей, один человек погиб - РИА Новости, 27.02.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей, один человек погиб

Водитель погиб в аварии с участием нескольких автомобилей на 21-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T09:18

2024-02-27T09:18

2024-02-27T11:55

происшествия

мкад

москва

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Водитель погиб в аварии с участием нескольких автомобилей на 21-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Ночью на 21-м км МКАД 54-летний водитель автомобиля "Ман" с полуприцепом совершил наезд на остановившийся из-за поломки автомобиль "Ситроен", который от удара наехал на мужчину, а затем столкнулся еще с одним автомобилем. 37-летний погибший являлся водителем неисправного автомобиля", — говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.Позже столичный главк МВД сообщил, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель фуры задержан для дальнейших разбирательств.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мкад, москва