https://ria.ru/20240227/dtp-1929694068.html
На МКАД столкнулись несколько автомобилей, один человек погиб
На МКАД столкнулись несколько автомобилей, один человек погиб - РИА Новости, 27.02.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей, один человек погиб
Водитель погиб в аварии с участием нескольких автомобилей на 21-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T09:18
2024-02-27T09:18
2024-02-27T11:55
происшествия
мкад
москва
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Водитель погиб в аварии с участием нескольких автомобилей на 21-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Ночью на 21-м км МКАД 54-летний водитель автомобиля "Ман" с полуприцепом совершил наезд на остановившийся из-за поломки автомобиль "Ситроен", который от удара наехал на мужчину, а затем столкнулся еще с одним автомобилем. 37-летний погибший являлся водителем неисправного автомобиля", — говорится в сообщении. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.Позже столичный главк МВД сообщил, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель фуры задержан для дальнейших разбирательств.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мкад, москва
Происшествия, МКАД, Москва
На МКАД столкнулись несколько автомобилей, один человек погиб
На МКАД грузовик наехал на остановившееся из-за поломки авто, его водитель погиб
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Водитель погиб в аварии с участием нескольких автомобилей на 21-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
"Ночью на 21-м км МКАД 54-летний водитель автомобиля "Ман" с полуприцепом совершил наезд на остановившийся из-за поломки автомобиль "Ситроен", который от удара наехал на мужчину, а затем столкнулся еще с одним автомобилем. 37-летний погибший являлся водителем неисправного автомобиля", — говорится в сообщении.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в ведомстве.
Позже столичный главк МВД сообщил, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель фуры задержан для дальнейших разбирательств.
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