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В Приморье с ехавшей фуры на встречные машины упали плиты - РИА Новости, 27.02.2024
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03:57 27.02.2024 (обновлено: 10:08 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/dtp-1929680124.html
В Приморье с ехавшей фуры на встречные машины упали плиты
В Приморье с ехавшей фуры на встречные машины упали плиты - РИА Новости, 27.02.2024
В Приморье с ехавшей фуры на встречные машины упали плиты
Железобетонные плиты упали с ехавшей в Приморье фуры на три встречных автомобиля, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T03:57
2024-02-27T10:08
происшествия
авто
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дальнереченск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Железобетонные плиты упали с ехавшей в Приморье фуры на три встречных автомобиля, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает краевое УМВД РФ. Авария произошла в районе 91 километра автодороги "Осиновка - Рудная Пристань". "Предварительно установлено, что во время движения с большегрузного транспортного средства Scania, двигавшегося со стороны города Дальнереченска в направлении поселка Тигровый, произошло падение железобетонных плит, спровоцировавшее ДТП с участием автомобилей Niva, Toyota Allion, Honda Shattle, двигающимися во встречном направлении. По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб, два травмированы", - говорится в сообщении. Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20240226/avariya-1929624031.html
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происшествия, авто, россия, дальнереченск, приморский край
Происшествия, Авто, Россия, Дальнереченск, Приморский край
В Приморье с ехавшей фуры на встречные машины упали плиты

В Приморье с ехавшей фуры на встречные машины упали плиты, один человек погиб

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramМесто происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024
Место происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Место происшествия, где с проезжающей фуры упали плиты на встречные машины в Приморье. 27 февраля 2024
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 фев - РИА Новости. Железобетонные плиты упали с ехавшей в Приморье фуры на три встречных автомобиля, в результате один человек погиб, двое пострадали, сообщает краевое УМВД РФ.
Авария произошла в районе 91 километра автодороги "Осиновка - Рудная Пристань".
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"Предварительно установлено, что во время движения с большегрузного транспортного средства Scania, двигавшегося со стороны города Дальнереченска в направлении поселка Тигровый, произошло падение железобетонных плит, спровоцировавшее ДТП с участием автомобилей Niva, Toyota Allion, Honda Shattle, двигающимися во встречном направлении. По предварительной информации, в результате автоаварии один человек погиб, два травмированы", - говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку.
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