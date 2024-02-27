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Премьер Чехии заявил, что речи об отправке военных на Украину не идет
Премьер Чехии заявил, что речи об отправке военных на Украину не идет - РИА Новости, 27.02.2024
Премьер Чехии заявил, что речи об отправке военных на Украину не идет
Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет, заявил во вторник премьер Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после переговоров в Праге с... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:12
2024-02-27T13:12
2024-02-27T13:12
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ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет, заявил во вторник премьер Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после переговоров в Праге с польским коллегой Дональдом Туском. Ранее во вторник Туск заявил, что власти Польши не планируют отправлять своих военных на Украину. "Ни о каком направлении чешских военнослужащих на Украину речи нет", - заявил Фиала, отвечая на соответствующий вопрос чешского ТВ. Во вторник утром в Праге состоялись переговоры глав правительств Чехии и Польши. Позднее Фиала и Туск примут участие во встрече премьеров стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия). Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено".
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, чехия, петр фиала, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Чехия, Петр Фиала, Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Чехии заявил, что речи об отправке военных на Украину не идет
Премьер Фиала: ни о каком направлении чешских военных на Украину речи нет