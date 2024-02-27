https://ria.ru/20240227/burgernaya-1929817074.html
Жительница Омской области открыла бургерную для подростков по господдержке
Жительница Омской области открыла бургерную для подростков по господдержке - РИА Новости, 27.02.2024
Жительница Омской области открыла бургерную для подростков по господдержке
Жительница поселка Русская Поляна Анна Окнина открыла бургерную для подростков благодаря поддержке безработных, сообщает пресс-служба правительства Омской... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T16:28
2024-02-27T16:28
2024-02-27T16:29
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Жительница поселка Русская Поляна Анна Окнина открыла бургерную для подростков благодаря поддержке безработных, сообщает пресс-служба правительства Омской области. О своем успешном опыте предпринимательства владелица бизнеса рассказала на областном слете женских клубов, который был организован министерством труда и социального развития Омской области, а также региональным отделением партии "Единая Россия". Как рассказала на слете заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская, в регионе ведут бизнес почти 22 тысячи женщин. Кроме того, еще 19 тысяч развивают собственное подсобное хозяйство. По ее словам, в Омской области уделяют большое внимание поддержке безработных. Таким гражданам назначают выплаты размером 500 тысяч рублей. "Среди тех, кто воспользовался этой выплатой в прошлом году, женщины составили 70%", - цитирует пресс-служба Варнавскую. Одной из участниц программы поддержки стала Окнина. Женщина рассказала, что идея открытия бургерной для подростков принадлежит ее детям. "Они обратили внимание на то, что у нас практически нет подобных мест, ориентированных на юных посетителей, а потребность такая есть. Это стало отправной точкой в моем развитии. На тот момент я уже долго не работала, поскольку посвятила себя семье. Но дети подросли, и можно было направить силы на профессиональную самореализацию. Собрав информацию, я обратилась в центр занятости, где мне подробно рассказали алгоритм дальнейших действий, и я принялась за бизнес-план", — сказала предприниматель. Летом прошлого года бизнес получил финансовую поддержку и в поселке открылась бургерная. Новая точка общепита начала пользоваться спросом, и теперь семья хочет расширить площадь заведения. В текущем году государственная поддержка безработным поможет стартовать не менее 30 жителям Омской области. На эти цели из регионального бюджета выделено 15 миллионов рублей.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , омская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Омская область
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Жительница поселка Русская Поляна Анна Окнина открыла бургерную для подростков благодаря поддержке безработных, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
О своем успешном опыте предпринимательства владелица бизнеса рассказала на областном слете женских клубов, который был организован министерством труда и социального развития Омской области, а также региональным отделением партии "Единая Россия
".
Как рассказала на слете заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская, в регионе ведут бизнес почти 22 тысячи женщин. Кроме того, еще 19 тысяч развивают собственное подсобное хозяйство. По ее словам, в Омской области уделяют большое внимание поддержке безработных. Таким гражданам назначают выплаты размером 500 тысяч рублей.
"Среди тех, кто воспользовался этой выплатой в прошлом году, женщины составили 70%", - цитирует пресс-служба Варнавскую.
Одной из участниц программы поддержки стала Окнина. Женщина рассказала, что идея открытия бургерной для подростков принадлежит ее детям.
"Они обратили внимание на то, что у нас практически нет подобных мест, ориентированных на юных посетителей, а потребность такая есть. Это стало отправной точкой в моем развитии. На тот момент я уже долго не работала, поскольку посвятила себя семье. Но дети подросли, и можно было направить силы на профессиональную самореализацию. Собрав информацию, я обратилась в центр занятости, где мне подробно рассказали алгоритм дальнейших действий, и я принялась за бизнес-план", — сказала предприниматель.
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Летом прошлого года бизнес получил финансовую поддержку и в поселке открылась бургерная. Новая точка общепита начала пользоваться спросом, и теперь семья хочет расширить площадь заведения.
В текущем году государственная поддержка безработным поможет стартовать не менее 30 жителям Омской области. На эти цели из регионального бюджета выделено 15 миллионов рублей.