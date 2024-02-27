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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 27.02.2024
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:09
2024-02-27T13:09
2024-02-27T13:13
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Сегодня ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью и один – над Белгородской областью.
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белгородская область, россия, происшествия, безопасность, брянская область
Белгородская область, Россия, Происшествия, Безопасность, Брянская область
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской областью