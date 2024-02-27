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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 27.02.2024
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13:09 27.02.2024 (обновлено: 13:13 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/bpla-1929753738.html
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника - РИА Новости, 27.02.2024
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T13:09
2024-02-27T13:13
белгородская область
россия
происшествия
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Сегодня ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью и один – над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240226/pvo-1929659536.html
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белгородская область, россия, происшествия, безопасность, брянская область
Белгородская область, Россия, Происшествия, Безопасность, Брянская область
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

ПВО сбила еще два украинских дрона над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские средства ПВО около 12:30 мск уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Сегодня около 12.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Сегодня ночью российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской областью и один – над Белгородской областью.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
ПВО сбила шесть воздушных целей в Белгородской области
26 февраля, 22:13
 
Белгородская областьРоссияПроисшествияБезопасностьБрянская область
 
 
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