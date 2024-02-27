https://ria.ru/20240227/biznes-1929810673.html

Шувалов: российский бизнес демонстрирует патриотический настрой

Шувалов: российский бизнес демонстрирует патриотический настрой - РИА Новости, 27.02.2024

Шувалов: российский бизнес демонстрирует патриотический настрой

Российские предприниматели реализуют важнейшие для страны и людей проекты и демонстрируют патриотический настрой, подчеркнул на заседании попечительского совета РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T16:07

2024-02-27T16:07

2024-02-27T16:35

игорь шувалов

александр бречалов

россия

москва

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вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские предприниматели реализуют важнейшие для страны и людей проекты и демонстрируют патриотический настрой, подчеркнул на заседании попечительского совета Национальной премии "Бизнес-успех" председатель попечительского совета премии, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. "Бизнес сегодня активно реализует важные для страны и людей проекты, демонстрируя патриотический настрой и социальную ответственность. В этом контексте премия "Бизнес-Успех" помогает наладить диалог между государством и деловым сообществом и, безусловно, способствует популяризации предпринимательской деятельности", — приводятся в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ слова Шувалова. Он отметил, что ВЭБ готов поддержать победителей премии, наградив их возможностью пройти обучение в бизнес-школе "СКОЛКОВО". На участие в 13-м сезоне Национальной премии "Бизнес-Успех" в 2023 году было подано 1022 заявки, а форумы "Бизнес-Успех" посетили более 5700 человек, говорится в сообщении. Кроме того, в минувшем году была расширена география премии: за победу соревновались предприниматели, в том числе новых регионов, а предприниматель из ДНР стал победителем в одной из номинаций. Премия "Бизнес-Успех" направлена на популяризацию и поддержку малого и среднего предпринимательства в качестве одной из основ экономики регионов. Как отметил сопредседатель попечительского совета, глава Удмуртии Александр Бречалов, слова которого приводит пресс-служба ВЭБ.РФ, малый и средний бизнес являются основой для эффективного развития региона, роста благополучия его жителей, благоустройства городов и муниципалитетов. "Со своей стороны, мы принимаем все меры для создания качественного микроклимата для предпринимателей и используем все возможные меры поддержки, которые можем предложить для активного роста успешных бизнес-проектов в регионе. Премия "Бизнес-Успех" помогает открывать новые таланты и играет важную роль в популяризации предпринимательской деятельности и вовлечении в предпринимательство большего числа граждан", — сказал Бречалов. По ожиданиям организаторов, в 2024 году в премии примут участие 45 регионов. Также будет увеличено количество номинаций — планируется, что в этом году появятся шесть новых направлений: "Семейный бизнес", "Нейропрорыв", "Технологии в городской экономике", "Лидер на маркетплейсах", "Лучший муниципалитет" и "Лучший инвестиционный проект". Финал премии "Бизнес-Успех" состоится 10 апреля 2024 года в Москве и соберет более двух тысяч предпринимателей со всей России и стран СНГ. За 13 лет существования проект "Бизнес-Успех" был реализован в 66 городах России, объединив более 85 тысяч предпринимателей и представителей власти.

https://ria.ru/20240208/shuvalov-1926244085.html

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россия

москва

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Алёна Пава

игорь шувалов, александр бречалов, россия, москва, сколково, вэб.рф (вэб)