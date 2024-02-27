https://ria.ru/20240227/bezhentsy-1929802815.html

Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен

Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен - РИА Новости, 27.02.2024

Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен

Центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте временно закрыли для приема новых просителей убежища из-за переполненности, передает Нидерландская... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T15:36

2024-02-27T15:36

2024-02-27T15:42

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ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте временно закрыли для приема новых просителей убежища из-за переполненности, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Сообщается, что центр по приему украинских беженцев в Утрехте временно закрыт с 12.00 часов (14.00 мск) для приема новых просителей убежища из-за переполненности. Соответствующее решение принял Утрехтский регион безопасности. Отмечается, что прошлой ночью там ночевали 154 человека, в то время как вместимость составляет максимум 140 человек. Каждый день в центр обращаются от 50 до 70 новых беженцев с Украины. Директор Утрехтского региона безопасности Яп Донкер призывает власти как можно скорее предоставить убежище для украинцев в других местах. Тем же украинцам, которые прибыли в Утрехт и которым не требуется немедленная помощь, рекомендуется найти жилье самостоятельно. Еще в октябре сообщалось, что центр по приему украинских беженцев в нидерландском городе Утрехт достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища, местные власти призывали выделить для них дополнительные места в регионах. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс на прошлой неделе выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.

https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925395221.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, утрехт (город), нидерланды, украина, ситуация в днр и лнр