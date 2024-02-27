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Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен - РИА Новости, 27.02.2024
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15:36 27.02.2024 (обновлено: 15:42 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/bezhentsy-1929802815.html
Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен
Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен - РИА Новости, 27.02.2024
Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен
Центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте временно закрыли для приема новых просителей убежища из-за переполненности, передает Нидерландская... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T15:36
2024-02-27T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
утрехт (город)
нидерланды
украина
ситуация в днр и лнр
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ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте временно закрыли для приема новых просителей убежища из-за переполненности, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Сообщается, что центр по приему украинских беженцев в Утрехте временно закрыт с 12.00 часов (14.00 мск) для приема новых просителей убежища из-за переполненности. Соответствующее решение принял Утрехтский регион безопасности. Отмечается, что прошлой ночью там ночевали 154 человека, в то время как вместимость составляет максимум 140 человек. Каждый день в центр обращаются от 50 до 70 новых беженцев с Украины. Директор Утрехтского региона безопасности Яп Донкер призывает власти как можно скорее предоставить убежище для украинцев в других местах. Тем же украинцам, которые прибыли в Утрехт и которым не требуется немедленная помощь, рекомендуется найти жилье самостоятельно. Еще в октябре сообщалось, что центр по приему украинских беженцев в нидерландском городе Утрехт достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища, местные власти призывали выделить для них дополнительные места в регионах. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс на прошлой неделе выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.
https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925395221.html
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в мире, утрехт (город), нидерланды, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Утрехт (город), Нидерланды, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен

NOS: центр по приему беженцев в Утрехте временно закрылся из-за переполненности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУтрехт
Утрехт - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте временно закрыли для приема новых просителей убежища из-за переполненности, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Сообщается, что центр по приему украинских беженцев в Утрехте временно закрыт с 12.00 часов (14.00 мск) для приема новых просителей убежища из-за переполненности. Соответствующее решение принял Утрехтский регион безопасности.
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Отмечается, что прошлой ночью там ночевали 154 человека, в то время как вместимость составляет максимум 140 человек. Каждый день в центр обращаются от 50 до 70 новых беженцев с Украины.
Директор Утрехтского региона безопасности Яп Донкер призывает власти как можно скорее предоставить убежище для украинцев в других местах. Тем же украинцам, которые прибыли в Утрехт и которым не требуется немедленная помощь, рекомендуется найти жилье самостоятельно.
Еще в октябре сообщалось, что центр по приему украинских беженцев в нидерландском городе Утрехт достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища, местные власти призывали выделить для них дополнительные места в регионах.
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс на прошлой неделе выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУтрехт (город)НидерландыУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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