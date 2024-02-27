Центр по приему украинских беженцев в Утрехте оказался переполнен
NOS: центр по приему беженцев в Утрехте временно закрылся из-за переполненности
Утрехт. Архивное фото
ГААГА, 27 фев - РИА Новости. Центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте временно закрыли для приема новых просителей убежища из-за переполненности, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Сообщается, что центр по приему украинских беженцев в Утрехте временно закрыт с 12.00 часов (14.00 мск) для приема новых просителей убежища из-за переполненности. Соответствующее решение принял Утрехтский регион безопасности.
Отмечается, что прошлой ночью там ночевали 154 человека, в то время как вместимость составляет максимум 140 человек. Каждый день в центр обращаются от 50 до 70 новых беженцев с Украины.
Директор Утрехтского региона безопасности Яп Донкер призывает власти как можно скорее предоставить убежище для украинцев в других местах. Тем же украинцам, которые прибыли в Утрехт и которым не требуется немедленная помощь, рекомендуется найти жилье самостоятельно.
Еще в октябре сообщалось, что центр по приему украинских беженцев в нидерландском городе Утрехт достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища, местные власти призывали выделить для них дополнительные места в регионах.
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс на прошлой неделе выразил мнение, что украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС не из-за конфликта на их родине, а ради бесплатного жилья, здравоохранения и рабочих мест.