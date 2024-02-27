Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 27.02.2024 (обновлено: 18:00 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/bespilotnik-1929839458.html
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2024
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области
Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над поселком Разумное, оперативные службы тушат возгорание в поле, сообщил РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:59
2024-02-27T18:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над поселком Разумное, оперативные службы тушат возгорание в поле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Минобороны РФ заявили, что во вторник около 16.30 российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной", - написал Гладков. Он уточнил, что к тушению приступили оперативные службы. Позже губернатор добавил, что также системой ПВО был сбит разведывательный беспилотник на подлете к городу Шебекино. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области

Гладков: пострадавших после уничтожения дрона ВСУ в Белгородской области нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над поселком Разумное, оперативные службы тушат возгорание в поле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Минобороны РФ заявили, что во вторник около 16.30 российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
НАТО затягивает войну, как удавку, на Киеве
26 февраля, 08:00
Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной", - написал Гладков.
Он уточнил, что к тушению приступили оперативные службы.
Позже губернатор добавил, что также системой ПВО был сбит разведывательный беспилотник на подлете к городу Шебекино. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала