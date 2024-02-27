https://ria.ru/20240227/bespilotnik-1929839458.html

Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области

Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2024

Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области

Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над поселком Разумное, оперативные службы тушат возгорание в поле, сообщил РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T17:59

2024-02-27T17:59

2024-02-27T18:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над поселком Разумное, оперативные службы тушат возгорание в поле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Минобороны РФ заявили, что во вторник около 16.30 российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной", - написал Гладков. Он уточнил, что к тушению приступили оперативные службы. Позже губернатор добавил, что также системой ПВО был сбит разведывательный беспилотник на подлете к городу Шебекино. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков