https://ria.ru/20240227/bespilotnik-1929839458.html
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области - РИА Новости, 27.02.2024
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области
Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над поселком Разумное, оперативные службы тушат возгорание в поле, сообщил РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T17:59
2024-02-27T17:59
2024-02-27T18:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Пострадавших и разрушений нет после уничтожения украинского беспилотника системой ПВО над поселком Разумное, оперативные службы тушат возгорание в поле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Минобороны РФ заявили, что во вторник около 16.30 российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Разумное. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной", - написал Гладков. Он уточнил, что к тушению приступили оперативные службы. Позже губернатор добавил, что также системой ПВО был сбит разведывательный беспилотник на подлете к городу Шебекино. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - отметил глава региона.
https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о последствиях уничтожения дрона в Белгородской области
Гладков: пострадавших после уничтожения дрона ВСУ в Белгородской области нет