Рейтинг@Mail.ru
Белоусов оценил прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 27.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:49 27.02.2024
https://ria.ru/20240227/belousov-1929789621.html
Белоусов оценил прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 году
Белоусов оценил прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 году - РИА Новости, 27.02.2024
Белоусов оценил прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 году
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не считает прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в 2024 году излишне оптимистичным. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:49
2024-02-27T14:49
выставка-форум "россия"
экономика
россия
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2547:1433_1920x0_80_0_0_9a8773983179bb8ae3beb4737e6de0e4.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не считает прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в 2024 году излишне оптимистичным. В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года, до 2,6%. "Я не считаю, что он излишне оптимистичный. Да, может быть больше 2% (рост - ред.) вполне спокойно", - сказал Белоусов журналистам, комментируя последний прогноз МВФ. При этом первый вице-премьер напомнил, что прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост ВВП РФ на 2,3%. Ранее во вторник Белоусов заявил, что Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, а в последующие три года - постепенное ускорение роста примерно до 3%. Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики РФ на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%.
https://ria.ru/20240227/vvp-1929777734.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917014259_0:0:2331:1748_1920x0_80_0_0_c594cff09ece5805e0fc143bd33cfbc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Андрей Белоусов
Белоусов оценил прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 году

Белоусов: прогноз МВФ по росту ВВП России в 2024 не излишне оптимистичный

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов не считает прогноз МВФ по росту ВВП России на 2,6% в 2024 году излишне оптимистичным.
В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год – на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года, до 2,6%.
«
"Я не считаю, что он излишне оптимистичный. Да, может быть больше 2% (рост - ред.) вполне спокойно", - сказал Белоусов журналистам, комментируя последний прогноз МВФ. При этом первый вице-премьер напомнил, что прогноз Минэкономразвития на 2024 год предполагает рост ВВП РФ на 2,3%.
Ранее во вторник Белоусов заявил, что Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, а в последующие три года - постепенное ускорение роста примерно до 3%.
Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики РФ на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Белоусов оценил подъем ВВП в 2023 году на 3,6 процента
Вчера, 14:20
 
Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Андрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала