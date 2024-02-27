https://ria.ru/20240227/belousov-1929780342.html

Белоусов рассказал о росте российской экономики в ближайшие три года

Белоусов рассказал о росте российской экономики в ближайшие три года - РИА Новости, 27.02.2024

Белоусов рассказал о росте российской экономики в ближайшие три года

Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, в последующие три года - постепенное ускорение роста... РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T14:27

2024-02-27T14:27

2024-02-27T14:29

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

андрей белоусов

россия

экономика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, в последующие три года - постепенное ускорение роста до примерно 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Если мы сейчас возьмем прогноз министерства экономического развития, который я считаю вполне адекватным, на ближайшие шесть лет, то видно, что это шестилетие разбивается примерно на два этапа. Первый этап - это три года, это этап структурной перестройки при темпах роста два с небольшим процента в год", - сказал Белоусов, выступая во вторник на Дне предпринимательства на выставке "Россия"."И дальше мы уже выходим на такую растущую траекторию - с выходом примерно на 3%, тем не менее с превышением темпов экономического роста мировой экономики (в среднем 2,5% - ред.)", - добавил Белоусов. Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%.Говоря о том, какие приоритеты видят власти с точки зрения структурной трансформации и выхода на устойчивые темпы экономического роста, Белоусов назвал четыре направления работы. "Первое - поддержка инвестиций. Экономический рост в 2,5-3% может быть только инвестиционно-активным, с превышением темпов роста инвестиций над темпами роста ВВП", - рассказал первый вице-премьер.Второе - несырьевой неэнергетический экспорт, который должен стать одним из основных драйверов экономики России. По его словам, рост несырьевоого экспорта, заложенный в прогнозе после 2027 года, - больше 4% в год, что почти в 1,5 раза выше, чем рост ВВП в целом."Здесь существует большая развернутая система мер поддержки, ее нужно переосмыслить. Подготовлена стратегия внешнеэкономической деятельности по каждому из страновых направлений, и к ним будут подтягиваться меры поддержки экспорта", - добавил он.Третье направление работы - импортозамещение, которое становится одним из важных источников роста. Тут, указал первый вице-премьер, есть пространство для малого и среднего бизнеса, который может в значительной мере заместить компании, ушедшие из России. Он добавил, что в рамках нового нацпроекта развития МСП будут определены более жесткие приоритеты в части производственного, технологического бизнеса.Четвертый вектор - рост производительности труда, без которого сложно преодолеть трудовые ограничения и поддерживать темпы роста заработной платы, резюмировал Белоусов.

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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выставка-форум "россия", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, россия, экономика