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Белоусов рассказал о росте российской экономики в ближайшие три года - РИА Новости, 27.02.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
14:27 27.02.2024 (обновлено: 14:29 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/belousov-1929780342.html
Белоусов рассказал о росте российской экономики в ближайшие три года
Белоусов рассказал о росте российской экономики в ближайшие три года - РИА Новости, 27.02.2024
Белоусов рассказал о росте российской экономики в ближайшие три года
Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, в последующие три года - постепенное ускорение роста... РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T14:27
2024-02-27T14:29
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
андрей белоусов
россия
экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, в последующие три года - постепенное ускорение роста до примерно 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Если мы сейчас возьмем прогноз министерства экономического развития, который я считаю вполне адекватным, на ближайшие шесть лет, то видно, что это шестилетие разбивается примерно на два этапа. Первый этап - это три года, это этап структурной перестройки при темпах роста два с небольшим процента в год", - сказал Белоусов, выступая во вторник на Дне предпринимательства на выставке "Россия"."И дальше мы уже выходим на такую растущую траекторию - с выходом примерно на 3%, тем не менее с превышением темпов экономического роста мировой экономики (в среднем 2,5% - ред.)", - добавил Белоусов. Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%.Говоря о том, какие приоритеты видят власти с точки зрения структурной трансформации и выхода на устойчивые темпы экономического роста, Белоусов назвал четыре направления работы. "Первое - поддержка инвестиций. Экономический рост в 2,5-3% может быть только инвестиционно-активным, с превышением темпов роста инвестиций над темпами роста ВВП", - рассказал первый вице-премьер.Второе - несырьевой неэнергетический экспорт, который должен стать одним из основных драйверов экономики России. По его словам, рост несырьевоого экспорта, заложенный в прогнозе после 2027 года, - больше 4% в год, что почти в 1,5 раза выше, чем рост ВВП в целом."Здесь существует большая развернутая система мер поддержки, ее нужно переосмыслить. Подготовлена стратегия внешнеэкономической деятельности по каждому из страновых направлений, и к ним будут подтягиваться меры поддержки экспорта", - добавил он.Третье направление работы - импортозамещение, которое становится одним из важных источников роста. Тут, указал первый вице-премьер, есть пространство для малого и среднего бизнеса, который может в значительной мере заместить компании, ушедшие из России. Он добавил, что в рамках нового нацпроекта развития МСП будут определены более жесткие приоритеты в части производственного, технологического бизнеса.Четвертый вектор - рост производительности труда, без которого сложно преодолеть трудовые ограничения и поддерживать темпы роста заработной платы, резюмировал Белоусов.
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
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выставка-форум "россия", министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), андрей белоусов, россия, экономика
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Андрей Белоусов, Россия, Экономика
Белоусов рассказал о росте российской экономики в ближайшие три года

Белоусов: рост ВВП РФ три года будет чуть выше двух процентов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Минэкономразвития прогнозирует рост экономики России в ближайшие три года на уровне немного выше 2% в год, в последующие три года - постепенное ускорение роста до примерно 3%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Если мы сейчас возьмем прогноз министерства экономического развития, который я считаю вполне адекватным, на ближайшие шесть лет, то видно, что это шестилетие разбивается примерно на два этапа. Первый этап - это три года, это этап структурной перестройки при темпах роста два с небольшим процента в год", - сказал Белоусов, выступая во вторник на Дне предпринимательства на выставке "Россия".
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Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

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Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

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Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

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На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
"И дальше мы уже выходим на такую растущую траекторию - с выходом примерно на 3%, тем не менее с превышением темпов экономического роста мировой экономики (в среднем 2,5% - ред.)", - добавил Белоусов. Прогноз Минэкономразвития на 2024 и 2025 годы предполагает рост экономики на 2,3%, в 2026 году - на 2,2%.
Говоря о том, какие приоритеты видят власти с точки зрения структурной трансформации и выхода на устойчивые темпы экономического роста, Белоусов назвал четыре направления работы. "Первое - поддержка инвестиций. Экономический рост в 2,5-3% может быть только инвестиционно-активным, с превышением темпов роста инвестиций над темпами роста ВВП", - рассказал первый вице-премьер.
Второе - несырьевой неэнергетический экспорт, который должен стать одним из основных драйверов экономики России. По его словам, рост несырьевоого экспорта, заложенный в прогнозе после 2027 года, - больше 4% в год, что почти в 1,5 раза выше, чем рост ВВП в целом.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
"Здесь существует большая развернутая система мер поддержки, ее нужно переосмыслить. Подготовлена стратегия внешнеэкономической деятельности по каждому из страновых направлений, и к ним будут подтягиваться меры поддержки экспорта", - добавил он.
Третье направление работы - импортозамещение, которое становится одним из важных источников роста. Тут, указал первый вице-премьер, есть пространство для малого и среднего бизнеса, который может в значительной мере заместить компании, ушедшие из России. Он добавил, что в рамках нового нацпроекта развития МСП будут определены более жесткие приоритеты в части производственного, технологического бизнеса.
Четвертый вектор - рост производительности труда, без которого сложно преодолеть трудовые ограничения и поддерживать темпы роста заработной платы, резюмировал Белоусов.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Белоусов оценил подъем ВВП в 2023 году на 3,6 процента
Вчера, 14:20
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Андрей БелоусовРоссияЭкономика
 
 
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